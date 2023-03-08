У небезпеці 99,99% населення Землі. Рівень шкідливого забруднювача досяг рекордного значення

Дослідження показує, що лише 0,01% усіх жителів планети не зазнають впливу забрудненого повітря.

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У багатьох планах якість повітря насправді покращилася за останні 50 років, зокрема це стосується і скорочення на 78% шести основних забруднювачів, яке дослідники зафіксували в період із 1970 по 2020 роки, пише Inverse.

Дослідники зазначають, що це стосується і небезпечного типу забруднення дрібнодисперсними твердими частинками (PM2,5), створюваними промисловістю, автомобілями, пилом і викидами від лісових пожеж. Статистика показує, що останніми роками відносне зниження вмісту PM2,5 спостерігається і на території США та Європи. Однак реальність така, що атмосфера Землі одна на всіх, а рівні забруднення все ще далекі від ідеальних.

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Нове дослідження вчених з Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) показує, що 99,9% населення планети зазнають впливу забруднення повітря дрібними твердими частинками, рівень якого все ще перевищує рівень, який ВООЗ вважає безпечним для людини.

Дослідження

У новому дослідженні вчені врахували і малі, і великі відображення щоденних коливань забруднення PM2,5 по всій планеті, тоді як в інших дослідженнях учені зосереджувалися на середньорічних чи середньомісячних показниках.

Згідно з останніми даними ВООЗ, безпечний рівень впливу PM2,5 протягом доби становить переважно до 15 мікрограмів на кубічний метр повітря, при цьому річний показник становить до 5 мікрограмів на кубічний метр. Учені зіставили статистичні дані з рекомендаціями ВООЗ і дійшли висновку, що понад 70% днів у всьому світі в період із 2000 по 2019 роки мали концентрацію вищу за допустиму.

Зазначимо, що у своїх дослідженнях учені використовували одразу кілька джерел даних, зокрема детектори забруднення та монітори якості повітря, а також враховувалися дані супутникових спостережень. Потім вони використовували алгоритми машинного навчання для побудови моделі й оцінки концентрації PM2,5 для осередків площею 16 квадратних кілометрів у сітці по всьому світу.

Автори дослідження зазначають, що цей метод має свої обмеження, а тому продуктивність моделі може не бути такою високою. Однак надалі дослідники планують покращити її.

Висновки дослідження

Автори дослідження вважають, що їхні результати чітко дають зрозуміти, що наявної політики щодо очищення повітря просто недостатньо. І наполягають, що покращення якості повітря нам необхідно:

зменшити викиди різних джерел (автомобілі, промисловість тощо);

сприяти використанню екологічно чистої енергії;

саджати більше дерев;

скоротити кількість відходів.

Раніше Фокус писав про те, що викиди вугільної електростанції у центрі Європи вперше зняли з космосу.