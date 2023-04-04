Незрозумілий факт. Концентрація заборонених речовин, що руйнують озон, досягла рекордного рівня

Дослідники виявили, що попри глобальну заборону, яка діє останні 13 років, концентрації п'яти речовин, що руйнують озон, в атмосфері досягли рекордно високого рівня.

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Хлорфторвуглеці (CFC) — є повністю штучними газами, які використовуються у різних областях, зокрема для охолодження, кондиціювання повітря, а також як хімічний розчинник. З 1980-х років, коли дослідники виявили, що вони також здатні руйнувати озоновий шар, використання цих газів регулюється низкою міжнародних договорів, пише Science Alert.

Монреальський договір 1987 року, який був одноголосно ратифікований, обмежив викид CFC в атмосферу, де вони, як відомо дослідникам, сприяють руйнуванню озонового шару, необхідного для поглинання шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Цей протокол передбачав, що шляхом контролю людству вдасться знизити концентрацію цих хімічних речовин в атмосфері Землі, і навіть суворо обмежити виробництво CFC.

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Спочатку це добре працювало — концентрація багатьох речовин, що руйнують озон, в атмосфері планети насправді знизилася, а озоновий шар потроху почав відновлюватися. Проте нове дослідження показало збільшення атмосферних концентрацій п'яти CFC, що дуже здивувало дослідників.

Вчені відзначають, що нові дані хоч і тривожні, але є, скоріше, попередженням людству — вплив цих п'яти CFC на озоновий шар невеликий. Проте дослідників непокоїть той факт, що вони не розуміють, звідки вони накопичуються в атмосфері. Розуміння цього, за словами дослідників, важливе для того, щоб спрогнозувати, як події розвиватимуться далі.

Під час дослідження вчені з Брістольського університету та Університету Східної Англії проаналізували проби повітря з усього світу, приділяючи особливу увагу ділянкам, які звуться "фоновими". Простими словами, це області, які знаходяться далеко від джерел CFC і промислових об'єктів у цілому.

Вчені виявили, що дані за період з 2010 по 2020 роки виявилися суперечливими. По-перше, концентрації CFC 13 і 113а продовжували спостерігатися, а у 2016 році зростання концентрації останнього взагалі прискорилося. По-друге, концентрації CFC 114а та 115 залишалися стабільними з 2000-х років, а концентрації 112а почали знижуватися. Втім, у 2013-2014 роках усі вони почали зростати.

Використовуючи ці дані, а також знання про атмосферну циркуляцію та те, як CFC видаляються з атмосфери Землі в результаті хімічних реакцій, вчені склали картину глобальних викидів цих п'яти газів. За словами співавтора дослідження, наукового співробітника у галузі атмосферних наук Люка Вестерна, вони з колегами виявили, що ці викиди в період з 2010 по 2020 роки спричинили вкрай невелику втрату глобального стратосферного озону. Однак розслаблятися все ж таки не варто.

Річ у тому, що всі ці п'ять CFC є потужними парниковими газами й після потрапляння в атмосферу Землі залишаються там на жахливий термін від десятиліть до століть. Вчені вважають, що якщо концентрація цих газів надалі продовжить зростати, це неодмінно позначиться на нашому кліматі.

Основним завданням дослідників сьогодні є пошук джерел викидів цих газів — якщо їх не вдасться виявити, то в найближчому майбутньому проблему не вдасться вирішити. Автори дослідження зазначають, що зростання концентрації п'яти парникових газів збіглося зі світанком виробництва гідрофторвуглеців (HFCs), які прийшли на зміну CFC, які були заборонені у 2010 році. Тобто приблизно в той самий час, коли збільшилися викиди цих п'яти газів. Однак потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, що відбулося насправді.

Раніше Фокус писав про те, що рівень шкідливого забруднювача досяг рекордного значення.