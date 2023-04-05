Открывая прошлое: археологи обнаружили древнее ритуальное оружие

Неожиданная находка проливает новый свет на одну из самых развитых неолитических культур Китая, возникшую около 3300 г. до н. э. в дельте реки Янцзы.

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В китайском городе Уси археологи совершили удивительное открытие, найдя ритуальное оружие возрастом 4500 лет с изображениями тигров, птиц и облаков. Каменный топор обнаружили на жертвенной платформе. Он имеет признаки износа и повреждений, что указывает на то, что его, скорее всего, использовали во время церемоний как символ власти, а не как боевое оружие, сообщают Heritage Daily.

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В ходе раскопок в китайском городе Уси в провинции Цзянсу археологи обнаружили 4500-летнее гравированное ритуальное оружие времен культуры Лянчжу. Эта культура возникла около 3300 г. до н. э. в дельте реки Янцзы и была одной из самых развитых неолитических культур Китая. Лянчжу находились в общерегиональном городском центре, типичном для этой культуры, впервые обнаруженном в 1936 году.

Из-за массовых наводнений и затоплений вследствие плохого дренажа в низменной местности, люди Лянчжу, возможно, были вынуждены покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху, что привело к упадку всей цивилизации около 2300 г. до н. э.

Недавние раскопки на археологическом участке Дингенг в городе Уси принесли 329 каменных орудий труда, 73 каменных и костяных наконечника стрел, а также многочисленные керамические и нефритовые артефакты. Важнейшей находкой является каменный топор с выгравированными изображениями тигров с обеих сторон и узорами облаков и птиц.

Топор, найденный на жертвенной платформе, имеет особые признаки износа и повреждений, что свидетельствует о том, что его, скорее всего, использовали в ритуальных целях во время церемоний, чтобы символизировать власть, а не как оружие, которым разрешали конфликты.

Лю Баошань, руководитель Института культурных реликвий и археологии города Уси, отмечает, что узоры на топоре сделаны гораздо более жестким каменным инструментом и являются первым примером каменного топора с такими узорами, найденным в этом регионе.

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