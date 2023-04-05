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Технологии и наука

Открывая прошлое: археологи обнаружили древнее ритуальное оружие

неолит, Китай, открытие, ритуальное оружие, каменный топор, церемонии, символ власти
Фото: Zhu Guoliang | Каменный топор обнаружили на жертвенной платформе, которую использовали скорее как ритуальный предмет

Неожиданная находка проливает новый свет на одну из самых развитых неолитических культур Китая, возникшую около 3300 г. до н. э. в дельте реки Янцзы.

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В китайском городе Уси археологи совершили удивительное открытие, найдя ритуальное оружие возрастом 4500 лет с изображениями тигров, птиц и облаков. Каменный топор обнаружили на жертвенной платформе. Он имеет признаки износа и повреждений, что указывает на то, что его, скорее всего, использовали во время церемоний как символ власти, а не как боевое оружие, сообщают Heritage Daily.

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В ходе раскопок в китайском городе Уси в провинции Цзянсу археологи обнаружили 4500-летнее гравированное ритуальное оружие времен культуры Лянчжу. Эта культура возникла около 3300 г. до н. э. в дельте реки Янцзы и была одной из самых развитых неолитических культур Китая. Лянчжу находились в общерегиональном городском центре, типичном для этой культуры, впервые обнаруженном в 1936 году.

Из-за массовых наводнений и затоплений вследствие плохого дренажа в низменной местности, люди Лянчжу, возможно, были вынуждены покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху, что привело к упадку всей цивилизации около 2300 г. до н. э.

Недавние раскопки на археологическом участке Дингенг в городе Уси принесли 329 каменных орудий труда, 73 каменных и костяных наконечника стрел, а также многочисленные керамические и нефритовые артефакты. Важнейшей находкой является каменный топор с выгравированными изображениями тигров с обеих сторон и узорами облаков и птиц.

Топор, найденный на жертвенной платформе, имеет особые признаки износа и повреждений, что свидетельствует о том, что его, скорее всего, использовали в ритуальных целях во время церемоний, чтобы символизировать власть, а не как оружие, которым разрешали конфликты.

Лю Баошань, руководитель Института культурных реликвий и археологии города Уси, отмечает, что узоры на топоре сделаны гораздо более жестким каменным инструментом и являются первым примером каменного топора с такими узорами, найденным в этом регионе.

Раньше Фокус рассказывал о самом древнем рыболовном крючке: им можно было ловить акул.