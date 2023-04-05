Відкриваючи минуле: археологи знайшли древню ритуальну зброю

Неочікувана знахідка проливає нове світло на одну з найрозвиненіших неолітичних культур Китаю, яка виникла близько 3300 р. до н. е. в дельті річки Янцзи.

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У китайському місті Вусі археологи зробили дивовижне відкриття, знайшовши ритуальну зброю віком 4500 років із зображеннями тигрів, птахів і хмар. Кам'яну сокиру виявили на жертовній платформі. Вона має ознаки зносу і пошкоджень, що вказує на те, що її, найімовірніше, використовували під час церемоній як символ влади, а не як бойову зброю, повідомляють Heritage Daily.

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Під час розкопок у китайському місті Вусі в провінції Цзянсу археологи виявили 4500-річну гравіровану ритуальну зброю часів культури Лянчжу. Ця культура виникла близько 3300 року до н. е. в дельті річки Янцзи і була однією з найрозвиненіших неолітичних культур Китаю. Лянчжу знаходилися в загальнорегіональному міському центрі, типовому для цієї культури, який вперше виявили в 1936 році.

Через масові повені та затоплення внаслідок поганого дренажу в низинній місцевості, люди Лянчжу, можливо, були змушені покинути свою столицю і житла на рівнині Тайху, що призвело до занепаду всієї цивілізації близько 2300 р. до н. е.

Нещодавні розкопки на археологічній ділянці Дінгенг у місті Вусі принесли 329 кам'яних знарядь праці, 73 кам'яні та кістяні наконечники стріл, а також численні керамічні та нефритові артефакти. Найважливішою знахідкою є кам'яна сокира із вигравіруваними зображеннями тигрів з обох боків та візерунками хмар і птахів.

Сокира, знайдена на жертовній платформі, має особливі ознаки зносу і пошкоджень, що свідчить про те, що її, найімовірніше, використовували з ритуальною метою під час церемоній, щоб символізувати владу, а не як зброю, якою розв'язували конфлікти.

Лю Баошань, керівник Інституту культурних реліквій та археології міста Вусі, зазначає, що візерунки на сокирі зроблені набагато твердішим кам'яним інструментом і є першим прикладом кам'яної сокири з такими візерунками, знайденим у цьому регіоні.

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