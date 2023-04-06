Не британская, а немецкая. Ученые наконец-то дали ответ, из чего именно изготовили Бенинскую бронзу

Бенинская бронза — это коллекция из более чем 1000 "бронзовых" (а на самом деле латунных) пластин, изображающих животных, рыб, людей и сцены придворной жизни. В 1897 году их захватили британские войска и увезли из дворца правителя Бенинского государства.

Related video

В Британском музее хранится немало противоречивых артефактов, однако у одних из них довольно непростая история. Бенинская бронза – это коллекция из тысяч африканских произведений искусства, созданных нигерийскими кузнецами между 16-м и 19-м веками, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самые важные новости!

В 1897 году британские войска захватили коллекцию во время бенинской карательной экспедиции и передали их в Форин-офис. Пока продолжаются споры по поводу репатриации бесценных реликвий, исследователи наконец-то обнаружили источник металла, из которого их собственно и изготовили.

На протяжении многих лет была теория, что Бенинская бронза создана благодаря переплавке латунных колец под названием манилла (manillas). Их в большом количестве поставляли в Западную Африку после открытия португальской торговли в 15 веке.

Поскольку в Европе их не использовали для определенной необходимости, эти маниллы производили только для распространения валюты в Африке. Исторические источники указывают на то, что местные купцы очень придирчиво относились к тому, какие кольца они принимали.

Исследователи утверждают, что предварительные анализы и изучения, сравнивавшие существующие маниллы с материалом Бенинской бронзы, не выявили никаких доказательств связи между европейской торговой латунью и артефактами.

Тем не менее, вернувшись к этой теории, специалисты провели изотопный анализ 67 манилл, поднятых из пяти кораблекрушений в Европе и Африке, а также из трех наземных памятников.

Специалисты провели изотопный анализ 67 манилл, поднятых из пяти кораблекрушений в Европе и Африке, а также из трех наземных достопримечательностей Фото: Ana Maria Benito-Dominguez, CC-BY 4.0

Результаты показали, что соотношения изотопов свинца в ранних маниллах с кораблекрушением 16-17 веков имеют большее сходство с изотопами коллекции, чем в более поздних маниллах. Это важно, поскольку источник латуни для изготовления маннилл, вероятно, изменился в 18 веке, когда британские шахты получили контроль над этой отраслью.

То есть металл, используемый для изготовления маннилл, не совпадает с "бронзой" реликвий. Это может объяснить, почему предыдущие исследования не показали никаких связей между европейскими латунными кольцами и искусством.

Однако химический анализ ранних манилл показал, что эти кольца совпадают по изотопному составу со свинцово-цинковыми рудами немецкого Рейнского региона, что делает теорию, по которой они выработаны хорошо развитой латунной промышленностью именно этого региона, вполне вероятно.

То есть, Бенинская бронза изготовлена именно из немецкой латуни, а не британской, из которых делали маниллы. По словам авторов, это исследование окончательно определяет Рейнскую область как основной источник маннилл в начале португальской торговли. Миллионы таких артефактов отправили в Западную Африку, где они, вероятно, стали основным практически единственным источником латуни для западноафриканских литейщиков между 15 и 18 веками, в частности служили основным источником металла для бронзовых изделий дворца.

На сегодня Бенинская бронза является самыми известными древними произведениями искусства во всей Западной Африке. Откуда взялась их медь, долгое время оставалось загадкой.

Наконец-то удалось доказать совершенно неожиданное: латунь, из которой изготовлены шедевры из Бенина, долгое время считавшиеся происхождением из Британии или Фландрии, добыта в Западной Германии. Затем рейнские маниллы доставили более чем за 6 300 километров в Бенин.

Ранее Фокус писал, как археологам удалось обнаружить связь между Сабейским и Израильским царствами. Они смогли расшифровать надпись на кувшине времен царя Соломона и царицы Савской.