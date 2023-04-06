Счастливые числа ни при чем. Математик рассказал, как повысить шансы на выигрыш в лотерею

Исследователь раскрывает несколько секретов, которые помогут сорвать джекпот.

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Шансы выиграть в лотерею могут казаться весьма призрачными, а если речь идет о том, чтобы сорвать джекпот — это и вовсе кажется нереальным, однако математик считает, что выиграть в лотерею на самом деле не так уж и сложно, главное знать секреты, которые повысят ваши шансы, пишет Daily Mail.

По словам математика Райана Гарибальди, чтобы увеличить свои шансы на выигрыш в лотерее достаточно отказаться от "счастливых чисел" и отдать предпочтение непопулярным номерам, покупать билет в регионах, где они продаются меньше всего, и выбирать правильные билеты.

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Ученый также рассказал о том, что шансы на успех будут значительно выше, если дата покупки лотерейного билета будет произвольной, а не выбранной заранее, как делают большинство людей. Гарибальди также отмечает, что шансы на успех повышаются, если вы не просто выберете столбец чисел в билете, как это делает большинство, а отдадите предпочтение разбросанным разных столбцах числам.

Статистика свидетельствует о том, что только американцы ежегодно спускают на покупку лотерейных билетов государственных лотерей около 100 миллиардов долларов, однако в большинстве случаев они попросту уходят с пустыми руками. Считается, что крупнейший национальный Powerball, был зафиксирован в 2016 году, когда джекпот составил 1,586 миллиарда долларов и был разделен между тремя билетами из Калифорнии, Флориды и Теннесси.

Математик Райан Гарибальди решил раскрыть несколько секретов, которые помогут повысить шансы на выигрыш. Так, например, ученый считает, что выбор последовательных чисел в действительности может быть неплохой стратегией. Доказательством тому Ричард Люстинг, которому удалось четыре раза выиграть в местной лотерее Флориды, используя эту стратегию. Ранее Листинг отмечал, что использовал выигрыши для покупки большего количества лотерейных билетов, использовал подобранные вручную последовательные номера и постоянно использовал одни и те же числа.

Однако по словам директора Центра коммуникационных исследований в Ла-Хойя (Калифорния), математика Райана Гарибальда, едва ли подобная методика в действительности может увеличить ваши шансы на выигрыш. Ученый отмечает, что подобная стратегия дает такие же шансы на выигрыш джекпота, как и любой другой метод выбора. Математик также отмечает, что покупка билета в регионах, где продается меньше всего билетов, также способна увеличить шансы на выигрыш.

Гарибальди также посоветовал делать ставки на четырехзначные числа с повторяющимися цифрами. По словам математика подобная хитрость может увеличить ваши шансы на победу в лотерее.

Ранее Фокус писал о том, что ученый рассказал, как математика поможет в поисках любви.