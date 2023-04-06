Щасливі числа не допоможуть. Математик розповів, як підвищити шанси на виграш у лотерею

Дослідник розкриває кілька секретів, що допоможуть зірвати джекпот.

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Шанси виграти в лотерею можуть здаватися дуже примарними, а якщо йдеться про те, щоб зірвати джекпот — це здається зовсім нереальним, проте математик вважає, що виграти в лотерею насправді не так вже й складно, головне знати секрети, які підвищать ваші шанси, пише Daily Mail.

За словами математика Раяна Гарібальді, щоб збільшити свої шанси на виграш у лотереї достатньо відмовитися від "щасливих чисел" і віддати перевагу непопулярним номерам, купувати квиток у регіонах, де вони продаються найменше, та обирати правильні квитки.

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Вчений також розповів про те, що шанси на успіх будуть значно вищими, якщо дата купівлі лотерейного білета буде довільною, а не обраною заздалегідь, як роблять більшість людей. Гарібальді також зазначає, що шанси на успіх підвищуються, якщо ви не просто оберете стовпець чисел у квитку, як це робить більшість, а віддасте перевагу розкиданим різних стовпцях числам.

Статистика свідчить про, що тільки американці щороку спускають на купівлю лотерейних білетів державних лотерей близько 100 мільярдів доларів, однак у більшості випадків йдуть із порожніми руками. Вважається, що найбільший національний Powerball був зафіксований у 2016 році, коли джекпот склав 1,586 мільярда доларів і був розділений між трьома квитками з Каліфорнії, Флориди та Теннессі.

Математик Раян Гарібальді вирішив розкрити кілька секретів, які допоможуть підвищити шанси на виграш. Так, наприклад, вчений вважає, що вибір послідовних чисел насправді може бути непоганою стратегією. Доказом тому Річард Люстінг, якому вдалося чотири рази виграти у місцевій лотереї Флориди, використовуючи цю стратегію. Раніше Лістинг зазначав, що використовував виграші для покупки більшої кількості лотерейних білетів, використовував підібрані вручну послідовні номери та постійно використовував одні й ті самі числа.

Проте, за словами директора Центру комунікаційних досліджень у Ла-Хойя (Каліфорнія), математика Раяна Гарібальда, навряд чи подібна методика насправді може збільшити ваші шанси на виграш. Вчений зазначає, що подібна стратегія дає такі ж шанси на виграш джекпоту, як будь-який інший метод вибору. Математик також зазначає, що купівля білета у регіонах, де продається найменше білетів, також здатна збільшити шанси на виграш.

Гарібальді також порадив робити ставки на чотиризначні числа з цифрами, що повторюються. За словами математика, подібна хитрість може збільшити ваші шанси на перемогу в лотереї.

Раніше Фокус писав про те, що вчений розповів, як математика допоможе у пошуках кохання.