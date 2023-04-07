45 негативных последствий. Ученые рассказали, какие напитки можно пить не более одного раза в неделю

Новое исследование полагает, что употребление каждой дополнительной порции этого напитка связано с широким спектром заболеваний.

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Не секрет, что высокое потребление сахара может негативно отразиться на нашем здоровье в целом. Однако теперь исследователи настоятельно рекомендуют, не употреблять более одной порции сладкого напитка в неделю — каждая дополнительная доза существенно поднимает риски развития десятка заболеваний, пишет News Letter.

В новом исследовании ученые из Китая и США провели обобщающий обзор влияния сахара на организм человека. Результаты исследования предполагают, что более высокое потребление сахара связано с целым рядом негативных последствий для организма, в том числе с диабетом, ожирением, кариесом и даже некоторыми видами рака.

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Проанализировав собранные данные ученые пришли к выводу, что людям необходимо употреблять не более одного сладкого напитка в неделю. Более того, каждый дополнительный напиток с сахаром, как показывает исследование, увеличивает шансы развития сразу нескольких заболеваний. В общей сложности ученые смогли связать употребление сахара сразу с 45 негативными последствиями для организма человека.

В общей сложности ученые обработали данные 73 метаанализов, включающих более 8,5 тысячи различных исследований. Теперь авторы исследования уверяют, что потребление большого количества сахара так или иначе связано с:

диабетом;

подагрой;

ожирением;

высоким кровяным давлением;

сердечными приступами;

инсультами;

астмой;

кариесом;

депрессией;

преждевременной смертью;

некоторыми видами рака (в том числе рака молочной поджелудочной железы).

Далее ученые отдельно рассмотрели подслащенные сахаром напитки и обнаружили "умеренные доказательства" того, что люди, потреблявшие значительное количество их, с большей вероятностью имели более высокую массу тела.

Кроме того, ученые обнаружили, что каждый дополнительный сладкий напиток в неделю увеличивает риск развития подагры на 4%, ишемической болезни сердца — на 17%, повышением риска смерти — на 4%.

Также исследователи обнаружили, что каждое повышение потребления фруктозы на 25 г в день было связано с повышением риска развития рака поджелудочной железы на 22%. Авторы исследования настаивают, что человечеству необходимо пересмотреть свое потребление сахара и пристрастия к сладким напиткам, ведь в конечном счете все это влияет на наше здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали напиток, который заставляет нас стареть и умирать раньше.