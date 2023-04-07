45 негативних наслідків. Вчені розповіли, які напої можна пити не більше одного разу на тиждень

Нове дослідження свідчить про те, що вживання кожної додаткової порції цього напою пов'язано з широким спектром захворювань.

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Не секрет, що високе споживання цукру може негативно вплинути на наше здоров'я загалом. Однак тепер дослідники наполегливо рекомендують не вживати більше однієї порції солодкого напою на тиждень — кожна додаткова доза суттєво підвищує ризики розвитку десятка захворювань, пише News Letter.

У новому дослідженні вчені з Китаю та США провели узагальнений огляд впливу цукру на організм людини. Результати дослідження припускають, що більш високе споживання цукру пов'язане з низкою негативних наслідків для організму, зокрема з діабетом, ожирінням, карієсом і навіть деякими видами раку.

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Проаналізувавши зібрані дані, вчені дійшли висновку, що людям необхідно вживати не більше одного солодкого напою на тиждень. Ба більше, кожен додатковий напій із цукром, як показує дослідження, збільшує шанси розвитку одразу кількох захворювань. Загалом вчені змогли пов'язати вживання цукру одразу з 45 негативними наслідками для організму людини.

Загалом вчені опрацювали дані 73 метааналізів, що включають понад 8,5 тисяч різних досліджень. Тепер автори дослідження запевняють, що споживання великої кількості цукру так чи інакше пов'язане з:

діабетом;

подагрою;

ожирінням;

високим кров'яним тиском;

серцевими нападами;

інсультами;

астмою;

карієсом;

депресією;

передчасною смертю;

деякими видами раку (зокрема раку молочної підшлункової залози).

Далі вчені окремо розглянули підсолоджені цукром напої та виявили "помірні докази" того, що люди, які споживали значну кількість їх, з більшою ймовірністю мали більшу масу тіла.

Крім того, вчені виявили, що кожен додатковий солодкий напій на тиждень збільшує ризик розвитку подагри на 4%, ішемічної хвороби серця – на 17%, підвищує ризик смерті – на 4%.

Також дослідники виявили, що кожне підвищення споживання фруктози на 25 г на день було пов'язане з підвищенням ризику раку підшлункової залози на 22%. Автори дослідження наполягають, що людству необхідно переглянути своє споживання цукру та пристрасті до солодких напоїв, адже, зрештою, все це впливає на наше здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали напій, який змушує нас старіти й вмирати раніше.