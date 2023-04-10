Родились на 126 дней раньше срока: названы самые недоношенные близнецы в мире

Первый день рождения Адии и Адриала стал действительно особенным, ведь малыши, по прогнозам врачей, не должны были выжить.

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Врачи сначала сказали родителям, Шакини Раджендрам и Кевину Надараджах, что их близнецов, которые родились на сроке всего 22 недели и весом менее чем полкилограмма каждый, спасти невозможно. Однако сильная вера семьи в Бога и боевой дух малышей помогли им преодолеть все моральные трудности, пишет Daily Mail.

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У Шакины начались преждевременные роды, и местная больница в районе Торонто могла предложить только комфортную помощь и позволить им пройти естественным путем. Надеясь на чудо, родители горячо молились, утверждая, что Бог все контролирует. Они все еще переживали потерю еще одной беременности, когда у Шакины начались роды на 21 неделе.

После перевода в больницу, близнецы родились всего через час после того, как им исполнилось 22 недели, и столкнулись с рядом осложнений, включая кровоизлияние в мозг, перфорацию кишечника и заболевание легких. Семья пережила бурные шесть месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных, врачи предлагали иногда отказаться от медицинской помощи. Однако родители не сдавались и отказывались отпускать своих близнецов.

У Адриала был более трудный путь к выздоровлению, чем у его сестры Фото: adiahadrial/TikTok

Общественность поддержала семью своими молитвами, поддерживая их на трудном пути. После шести месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии близнецы, наконец, вернулись домой, причем Адриалу пришлось труднее, чем его сестре Адии. Тем не менее, оба малыша достигли своих основных показателей, а их родители документируют прогресс на TikTok.

Своей историей семья надеется привлечь внимание общественности к проблеме жизнеспособности недоношенных детей. Шакина подчеркнула, что, несмотря на риск заболеваемости, при надлежащей поддержке и терапии недоношенные дети могут развиваться. Кевин считает, что можно было бы сделать больше в плане политики, управления, ухода, предлагаемого родителям, и бесед с родителями в рамках более сбалансированного подхода, в отличие от простого риска смерти и инвалидности.

История Адии и Адриала – это свидетельство веры и силы человеческой стойкости, а непоколебимая вера их родителей в Бога и боевой дух их малышей помогли им преодолеть трудности.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые средства гигиены могут приводить к преждевременным родам. Об этом говориться в новом исследовании.