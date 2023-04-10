Народилися на 126 днів раніше за термін: назвали найбільш недоношених близнюків у світі

Перший день народження Адії та Адріала став справді особливим, адже малюки, за прогнозами лікарів, не мали вижити.

Related video

Лікарі спершу сказали батькам, Шакіні Раджендрам та Кевіну Надараджах, що їхніх близнюків, які народилися на терміні всього 22 тижні та вагою менш ніж пів кілограма кожен, врятувати неможливо. Однак сильна віра сім'ї в Бога та бойовий дух малюків допомогли їм подолати всі моральні труднощі, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У Шакіни почалися передчасні пологи, але місцева лікарня в районі Торонто могла запропонувати тільки комфортну допомогу й дозволити пологам пройти природним шляхом. Сподіваючись на диво, батьки гаряче молилися, стверджуючи, що Бог усе контролює. Вони все ще переживали втрату ще однієї вагітності, коли в Шакіни почалися пологи на 21 тижні.

Після переведення в лікарню, близнюки народилися всього за годину після того, як їм виповнилося 22 тижні, та зіткнулися з низкою ускладнень, включно з крововиливом у мозок, перфорацією кишківника та захворюванням легенів. Сім'я пережила бурхливі шість місяців перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, інколи лікарі пропонували відмовитися від медичної допомоги. Однак батьки не здавалися та відмовлялися відпускати своїх близнюків.

Адріал мав важчий шлях до одужання, ніж його сестра Фото: adiahadrial/TikTok

Громадськість підтримала родину своїми молитвами, підтримуючи їх на важкому шляху. Після шести місяців перебування у відділенні інтенсивної терапії близнюки нарешті повернулися додому, до того ж Адріалу довелося важче, ніж його сестрі Адії. Проте обидва малюки досягли своїх основних показників, а їхні батьки документують їхній прогрес у TikTok.

Своєю історією сім'я сподівається привернути увагу громадськості до проблеми життєздатності недоношених дітей. Шакіна підкреслила, що, попри ризик захворюваності, з належною підтримкою і терапією недоношені діти можуть розвиватися. Кевін вважає, що можна було б зробити більше в плані політики, управління, догляду, пропонованого батькам, і бесід із батьками в межах збалансованішого підходу, на відміну від простого ризику смерті й інвалідності.

Історія Адії та Адріала — це свідчення віри та сили людської стійкості, а непохитна віра їхніх батьків у Бога та бойовий дух їхніх малюків допомогли їм подолати труднощі.

Раніше Фокус писав про те, що деякі засоби гігієни можуть призводити до передчасних пологів. Про це йдеться в новому дослідженні.