Фантом с фиолетовыми глазами. В водах Атлантики засняли редкого моллюска с гигантскими щупальцами

Исследователи отмечают, что это большая удача встретить этого головоногого моллюска — за всю историю наблюдений подобное произошло не более двух десятков раз.

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Удивительное видео огромного большеперого кальмара удалось записать во время погружения 501 экспедиции дистанционно управляемой подводной лодкой Schmidt Ocean, основной задачей которой является поиск гидротермальных источников в Затерянном городе в глубоких водах Атлантики, пишет IFLScience.

Данный проект направлен на сбор химических и биологических образцов из загадочной среды гидротермальных источников, уютно расположившихся на дне океана. Однако в этот раз ученым повезло больше, им также удалось встретить и запечатлеть удивительный глубоководный танец крайне редкого головоногого моллюска, которые чрезвычайно редко попадаются на глаза исследователям.

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Отметим, что большеперые кальмары известны своими удивительными размерами — взрослые особи способны достигать порядка 6 метров в длину, большую часть из которых составляют их придатки. Этого удивительного гигантского кальмара ученые обнаружили на глубине более 1930 метров под поверхностью океана.

Казалось головоногий моллюск парит в глубине воды или исполняет причудливый танец, вальсируя своими придатками. Тело таинственного существа имело розовато-красный оттенок с темно-фиолетовыми глазами. По словам исследователей, им до сих пор мало известно об этом удивительном виде.

Ученые до сих пор точно не знают, как большеперые кальмары используют свои руки и щупальца, однако известно, что на них размещены крохотные присоски. Исследователи предполагают, что когда придатки свисают под телом кальмара и тянутся по морскому дну, они ловят добычу, которая им попадается.

Известно, что данный огромный кальмар относится к роду Magnapinna, который в свою очередь делится на несколько различных известных видов. Известно, что представители данного вида обитают в Атлантике и Тихом океане, однако ученые также полагают, что они могут быть космополитами подводного мира.

Отметим, что за всю историю наблюдений ученые зафиксировали всего около двух десятков встреч с большеперыми кальмарами, а впервые этот вид был задокументирован и описан всего 20 лет назад. Из-за того, что представители данного вида крайне редко попадаются на глаза ученым, последним крайне мало известно об этих огромных подводных существах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле.