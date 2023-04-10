Фантом з фіолетовими очима. У водах Атлантики зняли рідкісного молюска з гігантськими щупальцями

Дослідники зазначають, що це великий успіх зустріти цього головоногого молюска — за всю історію спостережень таке сталося не більше двох десятків разів.

Related video

Дивне відео величезного довгорукого кальмара вдалося записати під час занурення 501 експедиції дистанційно керованим підводним човном Schmidt Ocean, основним завданням якого є пошук гідротермальних джерел у Загубленому місті в глибоких водах Атлантики, пише IFLScience.

Цей проєкт спрямований на збір хімічних та біологічних зразків із загадкового середовища гідротермальних джерел, що затишно розташувалися на дні океану. Однак цього разу вченим пощастило більше, їм також вдалося зустріти й сфотографувати дивовижний глибоководний танець вкрай рідкісного головоногого молюска, які надзвичайно рідко трапляється дослідникам.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що довгорукі кальмари відомі своїми дивовижними розмірами — дорослі особини здатні досягати близько 6 метрів у довжину, більшу частину з яких складають їх придатки. Цього дивовижного гігантського кальмара вчені виявили на глибині понад 1930 метрів під поверхнею океану.

Здавалося, головоногий молюск кружляє в глибині води або виконує химерний танець, вальсуючи своїми придатками. Тіло таємничої істоти мало рожево-червоний відтінок з темно-фіолетовими очима. За словами дослідників, їм досі мало відомо про цей дивовижний вид.

Науковці досі достеменно не знають, як довгорукі кальмари використовують свої руки та щупальця, проте відомо, що на них розміщені крихітні присоски. Дослідники припускають, що коли придатки звисають під тілом кальмара і тягнуться по морському дну, вони ловлять здобич, яка їм трапляється.

Відомо, що цей величезний кальмар належить до роду Magnapinna, який ділиться на кілька різних відомих видів. Відомо, що представники цього виду мешкають в Атлантиці й Тихому океані, проте вчені також вважають, що вони можуть бути космополітами підводного світу.

Зазначимо, що за всю історію спостережень вчені зафіксували лише близько двох десятків зустрічей з довгорукими кальмарами, а вперше цей вид був задокументований і описаний лише 20 років тому. Через те, що представники цього виду вкрай рідко трапляються на очі вченим, останнім дуже мало відомо про ці величезні підводні істоти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який кальмар є найбільшим на Землі.