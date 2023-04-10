Неожиданный эффект. Первыми от глобального потепления пострадали бейсболисты

Исследователи пришли к неожиданному и волнующему открытию — результат бейсбольной игры зависит от изменений климата.

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Любители бейсбола знают, что одними из наиболее волнующих моментов игры являются хоум-раны, когда все смотрят в небо, причем как бейсболисты так и болельщики, с нетерпением ожидая результата: бег или проигрыш, победа или поражение, восторг или отчаяние, пишет Science Alert.

Болельщики заметили, что за последние несколько сезонов Высшей бейсбольной лиги количество хоум-ранов резко возросло, а исследователи, которые увлекаются бейсболом, решили провести свое "расследование", чтобы понять с чем это связано. Отметим, что бейсбольные аналитики выдвигают множество теорий на этот счет: от изменений в конструкции мяча до достижений в игровой аналитике. Однако ученые все же полагают, что дело в климате.

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Физики предлагают простую и объяснимую теорию: теплый воздух менее плотный, чем холодный. Простыми словами, когда воздух нагревается, молекулы движутся быстрее, воздух расширяется, а пространства между молекулами становится больше. В результате мяч летит дальше в теплый день, чем в более прохладный, а виной всему сопротивление воздуха.

В новом исследовании ученые изучили более 100 тысяч игр Высшей бейсбольной лиги и около 200 тысяч отдельных мячей, а также сопоставили их с температурой игрового дня, чтобы понять, как температура воздуха влияет на статистику хоум-ранов. Теперь исследователи считают, что повышение температуры воздуха на 10 градусов по Цельсию приведет к увеличению количества хоум-ранов в среднем на 20%.

В ходе своего исследования ученые использовали данные высокоскоростных камер, которые были установлены на бейсбольных полях в 2015 году. В результате у них появилась возможность оценить угол запуска и скорость каждого удара из 200 тысяч, которые были включены в исследование. В результате ученые смогли сопоставить мячи, оторвавшиеся от биты под одним и тем же углом, с той же скорость, но в разную температуру — то есть почти идеально воссоздать экспериментальные условия.

Далее ученые использовали эксперименты с климатическими моделями и смогли оценить, какое именно количество хоум-ранов произошло исключительно из-за изменений климата. Результаты исследования свидетельствуют о том, что с 2010 года более 500 хоум-ранов были напрямую связаны с уменьшением плотности воздуха, вызванным глобальным потеплением планеты.

К слову, ученые использовали ту же модель, чтобы предсказать, как количество хоум-ранов изменится в будущем из-за продолжающегося нагрева планеты — предполагается, что в ближайшее время их количество может достигнуть нескольких тысяч хоум-ранов.

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