Несподіваний ефект. Першими від глобального потепління постраждали бейсболісти

Дослідники зробили несподіване відкриття — результат бейсбольної гри залежить від змін клімату.

Related video

Любителі бейсболу знають, що одними з найбільш хвилюючих моментів гри є хоум-рани, коли всі дивляться в небо, як бейсболісти, так і вболівальники, з нетерпінням очікуючи на результат: біг чи програш, перемога чи поразка, захоплення чи розпач, пише Science Alert.

Вболівальники зауважили, що за останні кілька сезонів Вищої бейсбольної ліги кількість хоум-ранів різко зросла, а дослідники, які захоплюються бейсболом, вирішили провести своє "розслідування", щоб зрозуміти, з чим це пов'язано. Зазначимо, що бейсбольні аналітики висувають безліч теорій щодо цього: від змін у конструкції м'яча до досягнень в ігровій аналітиці. Проте вчені все ж таки вважають, що справа в кліматі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фізики пропонують просту і зрозумілу теорію: тепле повітря менш щільне, ніж холодне. Простими словами, коли повітря нагрівається, молекули рухаються швидше, повітря розширюється, а простору між молекулами стає більше. В результаті м'яч летить далі у теплий день, ніж у прохолодніший, а винен у всьому опір повітря.

У новому дослідженні вчені вивчили понад 100 тисяч ігор Вищої бейсбольної ліги та близько 200 тисяч окремих м'ячів, а також зіставили їх із температурою ігрового дня, щоб зрозуміти, як температура повітря впливає на статистику хоум-ранів. Наразі дослідники вважають, що підвищення температури повітря на 10 градусів за Цельсієм призведе до збільшення кількості хоум-ранів у середньому на 20%.

Під час свого дослідження вчені використали дані високошвидкісних камер, встановлених на бейсбольних полях у 2015 році. Таким чином у них з'явилася можливість оцінити кут запуску та швидкість кожного удару із 200 тисяч, які були включені до дослідження. Вчені змогли зіставити м'ячі, що відірвалися від біти під одним і тим самим кутом, з тією самою швидкістю, але у різну температуру — тобто майже ідеально відтворити експериментальні умови.

Далі вчені використовували експерименти з кліматичними моделями та змогли оцінити, яка саме кількість хоум-ранів відбулася виключно через зміни клімату. Результати дослідження свідчать про те, що з 2010 року понад 500 хоум-ранів були безпосередньо пов'язані зі зменшенням щільності повітря, викликаним глобальним потеплінням планети.

До речі, вчені використовували ту ж модель, щоб передбачити, як кількість хоум-ранів зміниться в майбутньому через нагрівання планети, що триває — передбачається, що найближчим часом їх кількість може досягти декількох тисяч хоум-ранів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як потепління Землі змінить смак вина.