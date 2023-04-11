Если Земля начнет вращаться в другую сторону: ученые рассказали, что изменится

Местами поменяются не только места восхода и заката Солнца. Все намного сложнее.

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Наша планета вращается вокруг своей оси на восток, поэтому появление в небе Солнца и других небесных тел мы видим на востоке, а соответственно закат происходит на западе. Но, если представить, что Земля начала вращаться на запад, то на нашей планете произошло бы много изменений, пишет IFLScience.

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Представьте себе, что, например, с завтрашнего дня, Земля начала вращаться вокруг своей оси в обратную сторону. Как изменится наша планета в этом случае?

Во-первых, конечно же изменится сторона, где станет появляться Солнце, то есть восход звезды теперь можно будет наблюдать не на востоке, а на западе. Но это не так страшно, как изменение погоды на нашей планете. Вращение Земли влияет на перемещение ветров. Например, такие ветры, как пассаты, которые сейчас двигаются на запад больше не будут этого делать ни в районе экватора, ни в средних широтах. Они будут двигаться в обратном направлении.

Наша планета вращается вокруг своей оси на восток, поэтому появление в небе Солнца и других небесных тел мы видим на востоке, а соответственно закат происходит на западе. Но, если представить, что Земля начала вращаться на запад, то нашей планете произошло бы много изменений Фото: NASA/Joshua Stevens

Как известно биоразнообразие на Земле зависит от движения воздушных масс и многие живые виды, в том числе и люди пострадают от изменения направления ветров. Самым простым примером такого влияния является то, что пассаты переносят питательные вещества из Африки в бассейн Амазонки, и таким образом поддерживается невероятное биоразнообразие этого региона. Если ветры больше не будут дуть в этом направлении, то этот процесс прекратится.

Вращение Земли также влияет на морские течения. Существующий порядок перемещения морских течений, которые переносят либо теплую, либо холодную воду, полностью изменится. И это окажет существенное негативное влияние на всю планету.

Если представить себе, что вращение Земли изменилось несколько тысяч лет назад, то наша планета сейчас выглядела бы совсем по-другому. Например, знаменитой пустыни Сахара в Африке вообще бы не существовало уже. Вся территория Африки и Ближнего Востока была бы покрыта многочисленной растительностью. То есть здесь было бы намного больше лесов, чем сейчас. В то же время юг нынешних США, Центральная Америка, юг Бразилии и вся Аргентина превратились бы в пустыню. И это касается также территории Японии и восточной части Китая.

Изменение в направлении ветров на планете, а также изменение движения морских течений в этом случае повлияло на температуру и осадки на Земле. В регионах, которые превратились в пустыни стало намного жарче, а также климат здесь стал еще более сухим. В то же время в Европе, на севере Африки, Ближнем Востоке, а также в Австралии и Новой Зеландии стало намного холоднее и климат стал более влажным.

Также можно привести пример Венеры, которая вращается вокруг своей оси очень медленно и день здесь составляет целых 243 земных дня. Но самое главное, Венера вращается на запад, а не на восток Фото: NASA

Но нельзя сказать, что Земля с обратным вращением не может существовать. Например, тот же Уран подвергся, как считается, после столкновения с другим объектом теперь вообще вращается вокруг своей оси как бы лежа на боку. То есть во время вращения вокруг Солнца одно из его полушарий всегда обращено к звезде в течение полугода. Но год на этой планете длится 84 земных года.

Также можно привести пример Венеры, которая вращается вокруг своей оси очень медленно и день здесь составляет целых 243 земных дня. Но самое главное, Венера вращается на запад, а не на восток. То есть Солнце здесь появляется на западе, а заходит на востоке.

Поэтому, возможно, где-то в параллельной Вселенной существует такая же Земля, которая вращается в обратном направлении. И здесь Сахара не является пустыней, а заполнена вечнозелеными лесами. А пустыни находятся в густонаселенных регионах нашей Земли.

Как уже писал Фокус, ученые предупреждают, что население Земли вскоре может начать сокращаться. Новый отчет предполагает, что к середине столетия количество людей на планете достигнет пика в 9 миллиардов человек, что значительно меньше, чем предполагалось ранее.