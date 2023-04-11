Якщо Земля почне обертатись в інший бік: вчені розповіли, що зміниться

Місцями поміняються не тільки місця сходу та заходу Сонця. Все набагато складніше.

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Наша планета обертається навколо своєї осі на схід, тому появу в небі Сонця та інших небесних тіл ми бачимо на сході, а відповідно захід сонця відбувається на заході. Але якщо уявити, що Земля почала обертатися на захід, то на нашій планеті відбулося б багато змін, пише IFLScience.

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Уявіть собі, що, наприклад, із завтрашнього дня, Земля почала обертатися навколо своєї осі у зворотний бік. Як зміниться наша планета у цьому випадку?

По-перше, звичайно ж зміниться сторона, де з'являтиметься Сонце, тобто схід зірки тепер можна буде спостерігати не на сході, а на заході. Але це не так страшно, як зміна погоди на планеті. Обертання Землі впливає на переміщення вітрів. Наприклад, такі вітри, як пасати, які зараз рухаються на захід більше не робитимуть цього ні в районі екватора, ні в середніх широтах. Вони рухатимуться у зворотному напрямку.

Наша планета обертається навколо своєї осі на схід, тому поява в небі Сонця та інших небесних тіл ми бачимо на сході, а відповідно захід сонця відбувається на заході. Але якщо уявити, що Земля почала обертатися на захід, то нашій планеті відбулося б багато змін Фото: Земля

Як відомо, біорізноманіття на Землі залежить від руху повітряних мас і багато живих видів, у тому числі і люди постраждають від зміни напрямку вітрів. Найпростішим прикладом такого впливу є те, що пасати переносять поживні речовини з Африки до басейну Амазонки, і таким чином підтримується неймовірна біорізноманіття цього регіону. Якщо вітри більше не дутимуть у цьому напрямі, цей процес припиниться.

Обертання Землі також впливає на морські течії. Існуючий порядок переміщення морських течій, які переносять або теплу або холодну воду, повністю зміниться. І це вплине на всю планету.

Якщо уявити, що обертання Землі змінилося кілька тисяч років тому, то наша планета зараз виглядала б зовсім інакше. Наприклад, знаменитої пустелі Сахара в Африці взагалі б не існувало вже. Уся територія Африки та Близького Сходу була б покрита численною рослинністю. Тобто тут було б набагато більше лісів, ніж зараз. У той же час, південь нинішніх США, Центральна Америка, південь Бразилії і вся Аргентина перетворилися б на пустелю. І це стосується також території Японії та східної частини Китаю.

Зміна у напрямі вітрів планети, і навіть зміна руху морських течій вплинули і на температуру та опади на Землі. У регіонах, які перетворилися на пустелі, стало набагато спекотніше, а також клімат тут став ще сухішим. У той же час у Європі, на півночі Африки, Близькому Сході, а також в Австралії та Новій Зеландії стало набагато холодніше і клімат став більш вологим.

Також можна навести приклад Венери, яка обертається навколо своєї осі дуже повільно і день тут складає 243 земні дні. Але найголовніше, Венера обертається на захід, а не на схід Фото: NASA

Але не можна сказати, що Земля зі зворотним обертанням не може існувати. Наприклад, той самий Уран зазнав, як вважається, після зіткнення з іншим об'єктом тепер взагалі обертається навколо своєї осі ніби лежачи на боці. Тобто під час обертання навколо Сонця одна з його півкуль завжди звернена до зірки протягом півроку. Але рік на цій планеті триває 84 земні роки.

Також можна навести приклад Венери, яка обертається навколо своєї осі дуже повільно і день тут складає 243 земні дні. Але найголовніше, Венера обертається захід, а чи не на схід. Тобто, Сонце тут з'являється на заході, а заходить на сході.

Тому, можливо, десь у паралельному Всесвіті існує така сама Земля, яка обертається у зворотному напрямку. І тут Сахара не є пустелею, а заповнена вічнозеленими лісами. А пустелі знаходяться у густонаселених регіонах нашої Землі.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що населення Землі незабаром може почати скорочуватися. Новий звіт передбачає, що до середини століття кількість людей на планеті досягне піку в 9 мільярдів людей, що значно менше, ніж передбачалося раніше.