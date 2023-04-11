Самый неприятный монстр в мире: производит слизь и увеличивает ее объем в 10 000 раз за 0,4 секунды

Едва ли кому-то из подводного мира захочется встретиться с этим существом — хищник ретируется с полным ртом слизи и привкусом сожаления.

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Миксины (Myxiniformes), так же известные, как слизистые угри, пожалуй, являются одними из самых неприятных существ подводного мира. По крайней мере для хищников, которые решатся посмотреть на них, как на добычу, пишет IFLScience.

Эти существа эволюционировали, чтобы использовать слизь в качестве эффективного защитного механизма. Они способны генерировать невероятное количество слизи, которая буквально закупоривает жабры хищников, а весь процесс занимает менее минуты.

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Исследователи отмечают, что миксины по праву считаются самыми слизистыми существами в мире, которые умеют всего за 0,4 секунд увеличить производимую ими слизь в 10 000 раз. В ходе исследований ученые предоставили массу роликов, которые демонстрируют насколько эффективно эти подводные существа способны защищаться от хищников с помощью слизи. Даже самые грозные монстры океана, такие как акулы, вероятнее всего, предпочтут ретироваться с привкусом сожаления, смешанным с комком грязи, застрявшим у них во рту.

Слизь этих существ образуется посредством взаимодействия воды с двумя ингредиентами, которые они выделяют с помощью своих слизистых желез. Речь идет о муциновых везикулах, которые быстро набухают и лопаются в морской воде, образуя тем самым мутную сеть слизистых нитей.

Исследователям известно, что эта слизистая сетка состоит из волокон, называемых промежуточными филаментами (IF), которые достигают в ширине не более 12 нанометров, однако способны достигать порядка 15 сантиметров в длину. Эти тончайшие нити образуют собой пучки, похожие на пряжу, и называются мотками, состоящими из конических петель.

Еще в 2019 году ученые провели масштабное исследование, чтобы понять, как миксины образуют слизь. Результаты исследования свидетельствуют о том, что слизистая атака миксин чрезвычайно молниеносна — нити начинают распутываться в течение всего 100 — 400 миллисекунд, а если мотки прикреплены к какой-либо поверхности, например пасти хищника, этот процесс может быть еще более молниеносным.

Наблюдения исследователей также свидетельствуют о том, что за столь короткое время количество слизи может увеличиться в рекордные 10 000 раз в сравнении с первоначальным размером. В результате образуется гигантский шар распутывающихся нитей, которые в действительности способны закупорить жары хищника.

Исследователи также обнаружили, что ключевую роль в этой молниеносной атаке выполняет морская вода, которая превращает чайную ложку слизи в целый стакан всего за доли секунды. Этот процесс является чрезвычайно неприятным ля хищников, желающих проглотить свою добычу, а самим миксинам дает время, чтобы скрыться.

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