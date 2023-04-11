Найнеприємніший монстр у світі: виробляє слиз і збільшує його обсяг у 10 000 разів за 0,4 секунди

Навряд комусь із підводного світу захочеться зустрітися з цією істотою — хижак втече з повним ротом слизу та присмаком жалю.

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Міксини (Myxiniformes), також відомі, як слизові вугри, мабуть, є одними з найнеприємніших істот підводного світу. Принаймні для хижаків, які наважаться подивитися на них як на здобич, пише IFLScience.

Ці істоти еволюціонували, щоб використовувати слиз як ефективний захисний механізм. Вони здатні генерувати неймовірну кількість слизу, який буквально закорковує зябра хижаків, а весь процес займає менше ніж хвилину.

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Дослідники відзначають, що міксини по праву вважаються найбільш слизовими істотами у світі, які вміють всього за 0,4 секунди збільшити об'єм свого слизу у 10 000 разів. Під час досліджень вчені зняли масу роликів, які демонструють, наскільки ефективно ці підводні істоти здатні захищатися від хижаків за допомогою слизу. Навіть найгрізніші монстри океану, такі як акули, найімовірніше, віддадуть перевагу присмаку жалю, змішаному з грудкою бруду, що застряг у них у роті.

Слиз цих істот утворюється за допомогою взаємодії води із двома інгредієнтами, які вони виділяють за допомогою своїх слизових залоз. Йдеться про муцинові везикули, які швидко набухають і лопаються в морській воді, утворюючи тим самим каламутну мережу слизових ниток.

Дослідникам відомо, що ця слизова сітка складається з волокон, званих проміжними філаментами (IF), які досягають у ширину не більше 12 нанометрів, проте здатні досягати близько 15 сантиметрів у довжину. Ці найтонші нитки утворюють пучки, схожі на пряжу, і називаються мотками, що складаються з конічних петель.

Ще у 2019 році вчені провели масштабне дослідження, щоб зрозуміти, як міксини утворюють слиз. Результати дослідження свідчать про те, що слизова атака міксин надзвичайно блискавична — нитки починають розплутуватися протягом всього 100 — 400 мілісекунд, а якщо мотки прикріплені до будь-якої поверхні, наприклад пащі хижака, цей процес може бути ще більш блискавичним.

Спостереження дослідників також свідчать, що за такий короткий час кількість слизу може збільшитися в рекордні 10 000 разів у порівнянні з початковим розміром. В результаті утворюється гігантська куля ниток, що розплутуються, які насправді здатні закоркувати зябра хижака.

Дослідники також виявили, що ключову роль у цій блискавичній атаці виконує морська вода, яка перетворює чайну ложку слизу на цілу склянку всього за частки секунди. Цей процес є надзвичайно неприємним для хижаків, які бажають проковтнути свій видобуток, а самим міксинам дає час, щоб сховатися.

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