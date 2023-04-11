Саранча подводного мира. Ученые выяснили, что образовало загадочные дыры на дне Берингова моря

Исследователи полагают, что любопытные впадины на дне моря могли непреднамеренно образовать голодные ракообразные.

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Десятилетиями ученым не давали покоя загадочные впадины, обнаруженные на дне Берингова моря, которые долгое время оставались неразгаданной глубоководной загадкой, пишет IFLScience.

Однако теперь, похоже, им все же удалось разгадать эту тайну. Исследователи полагают, что архитекторами этих "подводных пещер" являются крошечные морские твари, называемые амфиподами или бокоплавами.

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Ученые исследовали биоразнообразие Алеутской впадины, расположившееся недалеко от Аляски, когда наткнулись на несколько линий отверстий на морском дне. Ученые продолжили исследования и обнаружили, что все они соединены между собой двумя сотнями горизонтальных туннелей. Теперь исследователи полагают, что эту сложную конструкцию на морском дне могли соорудить амфиподы.

Бокоплавы или амфиподы представляют собой крошечных ракообразных, которые визуально напоминают креветки и являются одними из самых быстрых существ в мире. Их размер достигает от 1 миллиметра до 34 сантиметров, а некоторые виды из этого отряда, как известно ученым, роют норы, буквально прорезая морское дно до питательного слоя отложений. Таким образом они питаются и одновременно роют себе норы.

Бокоплавов можно увидеть в нескольких норах на дне Берингова моря Фото: Ecology and Evolution

Теперь исследователи полагают, что именно такое поведение бокоплавов и является причиной возникновения множества своеобразных дыр, усеивающих дно Берингова моря. Так, на одном фото ученым удалось запечатлеть амфипода, который, как предполагается, относится к виду Maera. Это существо среднего размера, однако его ноги отлично подходят для копания, что делает его весьма подходящим "преступником".

По словам автора исследования Анжелики Брандт, это стало настоящим открытием и напомнило ей момент, когда ей уже удалось понаблюдать за работой другого вида амфипода. В общей сложности в норах или у входа в них ученые насчитали почти сотню существ, включая морских ежей и огромных гренадерских рыб, однако ни одно из них не тянуло на звание "архитектора подводных пещер". Во-первых, рыбы слишком велики, чтобы протиснуться в эти норы, во-вторых, им не свойственно строить линейные гнезда, в-третьих, ежам также не под силу протиснуться в эти узкие проходы.

В ходе исследования ученые изучили найденные образцы и теперь полагают, что им удалось открыть новый вид амфипод, который, вероятно, и создает эти загадочные пещеры на дне моря.

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