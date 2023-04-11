Саранча підводного світу. Вчені з'ясували, що утворило загадкові дірки на дні Берингового моря

Дослідники вважають, що цікаві западини на дні моря могли ненавмисно утворити голодні ракоподібні.

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Десятиліттями вченим не давали спокою загадкові западини, виявлені на дні Берингового моря, які тривалий час залишалися нерозгаданою глибоководною загадкою, пише IFLScience.

Однак тепер, схоже, їм таки вдалося розгадати цю таємницю. Дослідники вважають, що архітекторами цих "підводних печер" є крихітні морські тварини, які називаються амфіподами або бокоплавами.

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Вчені досліджували біорізноманіття Алеутської западини, що розташувалася неподалік Аляски, коли натрапили на кілька ліній отворів на морському дні. Вчені продовжили дослідження та виявили, що всі вони з'єднані між собою двома сотнями горизонтальних тунелів. Тепер дослідники вважають, що цю складну конструкцію на морському дні могли спорудити амфіподи.

Бокоплави або амфіподи є крихітними ракоподібними, які візуально нагадують креветки і є одними з найшвидших істот у світі. Їхній розмір сягає від 1 міліметра до 34 сантиметрів, а деякі види з цього загону, як відомо вченим, риють нори, буквально прорізаючи морське дно до живильного шару відкладень. Таким чином вони харчуються і водночас риють собі нори.

Бокоплавів можна побачити у кількох норах на дні Берингового моря Фото: Ecology and Evolution

Тепер дослідники вважають, що саме така поведінка бокоплавів і є причиною виникнення безлічі своєрідних дірок, що всіють дно Берингового моря. Так, на одному фото вченим вдалося зняти амфіпода, який, як передбачається, належить до виду Maera. Це істота середнього розміру, проте його ноги відмінно підходять для копання, що робить його вельми відповідним "злочинцем".

За словами авторки дослідження Анжеліки Брандт, це стало справжнім відкриттям та нагадало їй момент, коли їй уже вдалося поспостерігати за роботою іншого виду амфіподу. Загалом у норах чи біля входу до них вчені нарахували майже сотню істот, включаючи морських їжаків та величезних гренадерських риб, проте жодна з них не тягнула на звання "архітектора підводних печер". По-перше, риби надто великі, щоб протиснутися в ці нори, по-друге, їм не властиво будувати лінійні гнізда, по-третє, їжакам також не під силу протиснутися в ці вузькі проходи.

У ході дослідження вчені вивчили знайдені зразки й тепер вважають, що їм вдалося відкрити новий вид амфіпод, який, ймовірно, створює ці загадкові печери на дні моря.

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