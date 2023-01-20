Гігантське чудовисько. Біля берегів Японії зняли величезного кальмара, що медитує у воді (відео)

Не секрет, що гігантські кальмари мешкають у тутешніх водах, але зустріти морського монстра — величезний успіх.

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Відомо, що гігантські кальмари мешкають у водах навколо Японії. Іноді їхні тіла з величезними щупальцями та очима знаходять викинутими на берег, проте зустрітися з цими "Ктулху" підводного світу в його звичному середовищі проживання під водою — трапляється вкрай рідко, пише Science Alert.

Цього разу успіх посміхнувся двом дайверам, подружній парі Йосуке Танака та його дружині Мікі, які досліджували морське дно у містечку Тайаока у регіоні Хего. Коли вони завітали до місцевого продавця рибальського спорядження, він попередив їх про те, що біля західного узбережжя Японії в бухті гостює гігантський кальмар.

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Цікаві дайвери одразу вирушили на пошуки чудовиська і знайшли його вальяжно плаваючим біля скелястої берегової лінії. Дайвери зазначають, що це було щось чарівне — приблизний розмір кальмару становить близько 2,5 метрів.

За словами Йосуке, раніше їм не доводилося бачити таку велику морську істоту. Однак найпримітнішим здавалося інше — дайвери не помітили швидких рухів, які демонструють багато риб та інших морських істот. Здавалося, ніби гігантський кальмар зайнятий медитацією, а його довгі щупальця та плавці рухалися у воді дуже повільно.

Танака також зазначає, дивовижними йому з дружиною видалися розміри кальмара та його очей. В уяві дайверів відразу спливла сцена боротьби величезного кальмара і китів, які, по суті, є одними з основних загроз для головоногих молюсків.

Подружня пара довгий час спостерігала за спокійними рухами кальмара і думала лише про одне — не хотілося б опинитися в пастці його сильних "рук", щоб вони схопили та потягли їх у морську безодню.

Танака з дружиною припускають, що цей гігантський кальмар міг бути хворим, адже його рухи також здавалися дуже слабкими та "в'ялими". Крім того, дайвери бачили, як від його тулуба відвалюються шматочки шкіри — можливо, цей гігант відпочивав біля берегів Японії після сутички з іншим хижаком.

Раніше Фокус писав про Ктулху зі Скарборо, тоді на берег викинувся кальмар із гігантським дзьобом та 30 сантиметровим оком.