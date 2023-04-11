Недостаток сна и здоровое сердце: ученые рассказали о плюсах минусах домашних питомцев

Исследования свидетельствуют о том, что домашние питомцы могут улучшить наше физическое и психологическое здоровье, однако они также могут и навредить нам.

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Наличие домашнего питомца, с которым можно провести время, поиграть и прижаться к нему, казалось бы, должно быть полезно для нашего здоровья. Однако исследователи полагают, что несмотря на все плюсы для физического и психического здоровья человека, нам все же стоит помнить и о минусах, пишет CBS News.

Исследователи провели мета анализ, в котором учли все плюсы и минусы совместной жизни с домашними питомцами. Например, исследование ученых из Гарвардской медицинской школы показало, что владельцы домашних питомцев, как правило, имеют более низкое кровяное давление. Более того, в плюсе оказываются владельцы собак, так как предполагается, что они получают 2,5 часа дополнительных тренировок в неделю, которые рекомендуют кардиологи.

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К подобным выводам пришло и последнее исследование ученых, в котором говорится, что животные способствуют физическим упражнениям и здоровью сердца. Результаты исследования доказывают, что питомцы, а в особенности собаки, способны не только согреть наши сердца, но и укрепить сердечную мышцу.

По словам доктора Элизабет Фрейтс, они с коллегами также обнаружили, что домашние питомцы способы улучшить наше психическое здоровье — например, помогают справиться со стрессом, уменьшают тревогу, депрессию и снижают последствия одиночества.

Эксперименты показывают, что когда владелец собаки смотрит ей в глаза, у него вырабатывается окситоцин — гормон любви. Более того, в последнее время медики все чаще прибегают к терапии животными, которая помогает пациентам чувствовать себя более счастливыми, активными и менее тревожными.

Однако несмотря на все существующие преимущества важно понимать, что забота о питомце предполагает и некоторый дискомфорт. Исследователи напоминают, что здоровый полноценный сон является важной составляющей нашего здоровья, однако питомцы могут нарушать его, что помешает владельцам выспаться.

Недавнее исследование ученых обнаружило связь между владением питомцем и плохим сном. Результаты свидетельствуют о том, наличие собаки было связано с большей вероятностью расстройства сна и различными проблемами со сном. В то же время наличие кошки в доме было связано с более высокой вероятностью подергивания ног.

Кроме того, ученые предупреждают, что рано или поздно каждому владельцу домашнего питомца придется столкнуться с потерей, эмоциональный уровень которой будет чрезвычайно высоким. Более того владельцы питомцев подвергаются эмоциональному давлению также и в моменты, когда любимое животное болеет. Исследование 2017 года свидетельствует о том, что владельцы питомцев часто сталкиваются с "бременем ухода", когда им необходимо позаботиться о больном животном.

Автор исследования Мэи Бет Шпицнагель отмечает, что подобные акты заботы порой могут привести владельца питомца к чрезвычайному физическому, эмоциональному и финансовому истощение, что так или иначе отразится на его здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.