Нестача сну та здорове серце: вчені розповіли про плюси мінусів домашніх вихованців

Дослідження свідчать про те, що домашні улюбленці можуть покращити наше фізичне та психологічне здоров'я, проте вони також можуть нашкодити нам.

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Наявність домашнього улюбленця, з яким можна провести час, пограти й притиснутися до нього, здавалося б, має бути корисним для нашого здоров'я. Однак дослідники вважають, що попри всі плюси для фізичного та психічного здоров'я людини, нам все ж варто пам'ятати й про мінуси, пише CBS News.

Дослідники провели мета аналіз, в якому врахували всі плюси та мінуси спільного життя з домашніми улюбленцями. Наприклад, дослідження вчених із Гарвардської медичної школи показало, що власники домашніх улюбленців, як правило, мають нижчий кров'яний тиск. Власники собак отримують ще один бонус, оскільки передбачається, що вони отримують 2,5 години додаткових тренувань на тиждень, які рекомендують кардіологи.

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Таких висновків дійшло й останнє дослідження вчених, у якому говориться, що тварини сприяють фізичним вправам і здоров'ю серця. Результати дослідження доводять, що улюбленці, а особливо собаки, здатні не лише зігріти наші серця, а й зміцнити серцевий м'яз.

За словами докторки Елізабет Фрейтс, вони з колегами також виявили, що домашні улюбленці здатні покращити наше психічне здоров'я — наприклад, допомагають упоратися зі стресом, зменшують тривогу, депресію та знижують наслідки самотності.

Експерименти показують, що коли власник собаки дивиться їй у вічі, у нього виробляється окситоцин – гормон кохання. Ба більше, останнім часом медики все частіше вдаються до терапії тваринами, яка допомагає пацієнтам почуватися більш щасливими, активними та менш тривожними.

Однак, попри всі описані переваги, важливо розуміти, що турбота про улюбленця передбачає і певний дискомфорт. Дослідники нагадують, що здоровий повноцінний сон є важливою складовою нашого здоров'я, проте тварини можуть порушувати його, що завадить власникам виспатися.

Нещодавнє дослідження вчених виявило зв'язок між володінням улюбленцеи та поганим сном. Результати свідчать про те, наявність собаки була пов'язана з більшою ймовірністю розладу сну та різними проблемами зі сном. Водночас наявність кішки в будинку була пов'язана з вищою ймовірністю посмикування ніг.

Крім того, вчені попереджають, що рано чи пізно кожному власнику домашнього улюбленця доведеться зіткнутися із втратою, емоційний рівень якої буде надзвичайно високим. До того ж власники улюбленців зазнають емоційного тиску також і в моменти, коли улюблена тварина хворіє. Дослідження 2017 року свідчить про те, що власники тварин часто стикаються з "тягарем догляду", коли їм необхідно подбати про хвору тварину.

Авторка дослідження Меї Бет Шпіцнагель зазначає, що подібні акти турботи часом можуть призвести власника вихованця до надзвичайного фізичного, емоційного та фінансового виснаження, що так чи інакше позначиться на його здоров'ї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.