1100-летний футбольный матч. Ученые нашли необычный артефакт цивилизации майя (видео)
Во время исследования знаменитого города майя под названием Чичен-Ица, археологи обнаружили диск с изображениями игроков древней игры в мяч.
Во время очередных исследований в древнем городе цивилизации майя, Чичен-Ица, расположенном в Мексике, археологи обнаружили каменный диск и с изображениями игроков пелоты, а также уникальные надписи на нем. Исследование показало, что этот диск использовали во время древнего "футбольного" матча в 894 году н.э, пишет IFLScience.
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Мексиканские археологи нашли древний артефакт, принадлежавший народу майя, которому более 1100 лет. Ученые при исследовании здания под названием "Красный дом" (его интерьеры окрашены в красный цвет) в древнем городе Чичен-Ица обнаружили каменный диск, на котором изображена игра в мяч, популярная у майя – она называется пелота.
Ученые считают, что этот вид спорта играл важную роль в социальной и политической жизни империи майя. В пелоту обычно играли резиновым мячом, который игроки толкали бедром, локтем или коленом. Предыдущие исследования показали, что некоторые мячи для пелоты были изготовлены из праха умерших правителей.
Возле "Красного дома" расположена площадка для игры в пелоту, а потому неудивительно, что именно здесь обнаружили каменный диск. Мексиканские ученые назвали этот артефакт, диаметром в 32,5 см и весом в 40 кг, "Диском игроков в пелоту" потому, как на нем изображены два человека в традиционной для этой игры в мяч форме. Вокруг двух игроков находится текст, благодаря которому ученые выяснили, что матч состоялся в 894 году до н.э.
По словам археологов, в этом месте очень редко находят артефакты с древними записями, а тем более с таким полным текстом. Последний раз это произошло еще 11 лет назад. Ученые считают, что этот каменный диск был создан специально для очень важной игры в пелоту.
Что касается изображенных на артефакте игроков, то они представялют собой участников из противоборствующих команд, а потому имеют различия в "спортивной форме".
Один из изображенных игроков носит головной убор с перьями и пояс с элементом в форме цветка, вероятно, водяной лилии. И рядом с его лицом нанесен завиток, который может символизировать либо дыхание, либо то, что этот человек что-то говорит. У другого игрока на голове находится головной убор, который известен как "змеиный тюрбан", изображения которого часто находили в городе Чичен-Ица.
Кем были изображенные на диске игроке пока не известно, как и то, с каким счетом закончился сам матч. Ученые надеются полностью расшифровать текст на каменном диске и выяснить это.
Фокус уже писал о том, что археологи обнаружили погребение в городе майя Паленке. Именно здесь удалось найти лучше всего сохранившиеся образцы архитектуры, скульптуры и барельефов классической цивилизации майя.
Также Фокус писал о том, что ученые разобрались, как умерли жители древнеримского города Геркуланум из-за извержения вулкана.