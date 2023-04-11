1100-летний футбольный матч. Ученые нашли необычный артефакт цивилизации майя (видео)

Во время исследования знаменитого города майя под названием Чичен-Ица, археологи обнаружили диск с изображениями игроков древней игры в мяч.

Related video

Во время очередных исследований в древнем городе цивилизации майя, Чичен-Ица, расположенном в Мексике, археологи обнаружили каменный диск и с изображениями игроков пелоты, а также уникальные надписи на нем. Исследование показало, что этот диск использовали во время древнего "футбольного" матча в 894 году н.э, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Мексиканские археологи нашли древний артефакт, принадлежавший народу майя, которому более 1100 лет. Ученые при исследовании здания под названием "Красный дом" (его интерьеры окрашены в красный цвет) в древнем городе Чичен-Ица обнаружили каменный диск, на котором изображена игра в мяч, популярная у майя – она называется пелота.

Ученые считают, что этот вид спорта играл важную роль в социальной и политической жизни империи майя. В пелоту обычно играли резиновым мячом, который игроки толкали бедром, локтем или коленом. Предыдущие исследования показали, что некоторые мячи для пелоты были изготовлены из праха умерших правителей.

Во время очередных исследований в древнем городе цивилизации майя, Чичен-Ица, расположенном в Мексике, археологи обнаружили каменный диск и с изображениями игроков пелоты, а также уникальные надписи на нем. Исследование показало, что этот диск использовали во время древнего "футбольного" матча в 894 году н.э Фото: IFLScience

Возле "Красного дома" расположена площадка для игры в пелоту, а потому неудивительно, что именно здесь обнаружили каменный диск. Мексиканские ученые назвали этот артефакт, диаметром в 32,5 см и весом в 40 кг, "Диском игроков в пелоту" потому, как на нем изображены два человека в традиционной для этой игры в мяч форме. Вокруг двух игроков находится текст, благодаря которому ученые выяснили, что матч состоялся в 894 году до н.э.

По словам археологов, в этом месте очень редко находят артефакты с древними записями, а тем более с таким полным текстом. Последний раз это произошло еще 11 лет назад. Ученые считают, что этот каменный диск был создан специально для очень важной игры в пелоту.

Что касается изображенных на артефакте игроков, то они представялют собой участников из противоборствующих команд, а потому имеют различия в "спортивной форме".

Один из изображенных игроков носит головной убор с перьями и пояс с элементом в форме цветка, вероятно, водяной лилии. И рядом с его лицом нанесен завиток, который может символизировать либо дыхание, либо то, что этот человек что-то говорит. У другого игрока на голове находится головной убор, который известен как "змеиный тюрбан", изображения которого часто находили в городе Чичен-Ица.

Кем были изображенные на диске игроке пока не известно, как и то, с каким счетом закончился сам матч. Ученые надеются полностью расшифровать текст на каменном диске и выяснить это.

Фокус уже писал о том, что археологи обнаружили погребение в городе майя Паленке. Именно здесь удалось найти лучше всего сохранившиеся образцы архитектуры, скульптуры и барельефов классической цивилизации майя.

Также Фокус писал о том, что ученые разобрались, как умерли жители древнеримского города Геркуланум из-за извержения вулкана.