1100-річний футбольний матч. Вчені виявили незвичайний артефакт цивілізації майя (відео)

Під час дослідження знаменитого міста майя під назвою Чичен-Іца, археологи виявили диск із зображеннями гравців стародавньої гри у м'яч.

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Під час чергових досліджень у стародавньому місті цивілізації майя, Чичен-Іца, розташованому в Мексиці, археологи виявили кам'яний диск із зображеннями гравців пелоти, а також унікальні написи на ньому. Дослідження показало, що цей диск використали під час стародавнього "футбольного" матчу у 894 році н.е., пише IFLScience.

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Мексиканські археологи знайшли стародавній артефакт, що належав народу майя, якому понад 1100 років. Вчені при дослідженні будівлі під назвою "Червоний дім" (його інтер'єри пофарбовані в червоний колір) у стародавньому місті Чичен-Іца виявили кам'яний диск, на якому зображена гра в м'яч, популярна у майя – вона називається пелота.

Вчені вважають, що цей вид спорту відігравав важливу роль у соціальному та політичному житті імперії майя. У пелоту зазвичай грали гумовим м'ячем, який гравці штовхали стегном, ліктем чи коліном. Попередні дослідження показали, що деякі м'ячі для пелоти були виготовлені із праху померлих правителів.

Під час чергових досліджень у стародавньому місті цивілізації майя, Чичен-Іца, розташованому в Мексиці, археологи виявили кам'яний диск із зображеннями гравців пелоти, а також унікальні написи на ньому. Дослідження показало, що цей диск використали під час стародавнього "футбольного" матчу у 894 році н.е Фото: IFLScience

Біля "Червоного дому" розташований майданчик для гри в пелоту, тому не дивно, що саме тут виявили кам'яний диск. Мексиканські вчені назвали цей артефакт, діаметром 32,5 см і вагою 40 кг, "Диском гравців у пелоту" тому, що на ньому зображені дві людини в традиційній для цієї гри в м'яч формі. Навколо двох гравців знаходиться текст, завдяки якому вчені з'ясували, що матч відбувся 894 року до н.е.

За словами археологів, тут дуже рідко знаходять артефакти з давніми записами, а тим більше з таким повним текстом. Востаннє це сталося ще 11 років тому. Вчені вважають, що цей кам'яний диск було створено спеціально для дуже важливої гри у пелоту.

Що стосується зображених на артефакті гравців, то вони є учасниками протиборчих команд, а тому мають відмінності в "спортивній формі".

Один із зображених гравців носить головний убір з пір'ям та пояс з елементом у формі квітки, ймовірно, водяної лілії. І поруч із його обличчям зроблений завиток, який може символізувати або дихання, або те, що ця людина щось говорить. У іншого гравця на голові знаходиться головний убір, який відомий як "зміїний тюрбан", зображення якого часто знаходили у місті Чичен-Іца.

Ким були зображені на диску гравці, поки не відомо, як і те, з яким рахунком закінчився сам матч. Вчені сподіваються повністю розшифрувати текст на кам'яному диску та з'ясувати це.

Фокус вже писав про те, що археологи виявили поховання у місті майя Паленке. Саме тут вдалося знайти найкраще збереглися зразки архітектури, скульптури та барельєфів класичної цивілізації майя.

Також Фокус писав про те, що вчені розібралися, як померли жителі давньоримського міста Геркуланум через виверження вулкана.