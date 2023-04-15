Черти что и сбоку хвост. 11 самых несуразных животных, которых часто принимают за фейк

Эволюция создала по-настоящему удивительные виды, поражающие воображение опытных исследователей. Фокус собрал список животных, которые выглядят настолько странно, что многие принимают их за выдумку.

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Секретный залог успеха эволюции видов заключается в умении адаптироваться, что, несомненно, помогает живым организмам выживать. Правда, эволюция не дает никаких гарантий того, что адаптация к экологической нише будет красивой или хотя бы симпатичной.

Например, домовой воробей — маленький и имеет пятнисто-коричневый окрас, чтобы гармонировать со своей изначальной лесной средой обитания. Кошачий лемур выглядит как странная помесь кошки с белкой, основываясь на каких-то адаптивных причинах, которые остаются загадкой.

Мир естественного отбора очень причудливый, и Фокус собрал список из 11 видов, которые выглядят настолько странно, что многие принимают их за выдуманных животных.

Гривистый волк: на тонких длинных лапах

Гривистый волк обладает непропорционально длинными лапами и лисьим окрасом. Фото: Calle Eklund/V-wolf

Гривистый волк обладает непропорционально длинными лапами и окрасом, похожим на лисий. Ученые полагают, что длинные лапы позволяют животному быстро передвигаться в высокой траве, которой в избытке в его ареале обитания.

Животное обитает от северо-востока Бразилии до востока Боливии. По праву гривистый волк считается самым крупным представителем псовых в Южной Америке.

Гривистые волки ведут преимущественно ночной образ жизни, а днем предпочитают отдыхать в густой траве. В рационе животного почти в равной степени присутствует пища животного и растительного происхождения.

Земляной волк: чихуахуа, которая слушает панк-рок

Земляной волк относится к семейству гиеновых Фото: Greg Hume

Этот зверь напоминает чихуахуа, пристрастившуюся к панк-року. Земляной волк относится к семейству гиеновых и обитает в норах в Восточной Африке.

Несмотря на свое родство с гиенами, земляной волк насекомоядный, а еще он вдвое мельче настоящих гиен. Длина тела земляного волка составляет 55-95 см, а высота в плечах – 45-50 см.

И без того интригующий вид животного дополняется взъерошенным ирокезом на холке, который поднимается дыбом в случае опасности.

Трубкозуб: родственник муравьеда и слона

Трубкозуба также называют земляной свиньей Фото: Leon Neal

Трубкозуб или, как его еще называют, земляная свинья выглядит чем-то средним между муравьедом и той самой хрюшкой. Сперва млекопитающее отнесли в одно семейство с муравьедами, но как оказалось, что к питанию термитами и муравьями животное приспособилось со временем. Теперь же исследователи полагают, что трубкозуб тесно связан со слонами и другими хоботными.

Животное живет в Африке, где занимает самые разнообразные территории к югу от Сахары. Трубкозуб ведет исключительно ночной образ жизни.

Североамериканский какомицли: немного кот, немного — белка

Североамериканский какомицли — животное, похожее на кота, енота и белку Фото: Robertbody

Североамериканский какомицли или кошачий енот, как можно догадаться, похож и на кота, енота и немного на белку. Он обитает на юге Северной Америки и относится к семейству енотовых.

Кошачий енот – это ночной хищник, который охотится на птиц, мышей, жаб и даже змей. Животное ведет одиночный образ жизни, если не считать сезон размножения.

Енотовидная собака: возможно, "подарила" нам ковид

Енотовидная собака обитает в Восточной Азии и очень напоминает енотов. Фото: Atsushi Tomura

Енотовидная собака или енотовидная уссурийская лиса в последнее время была на слуху из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что SARS-CoV-2 "перескочил" на человека от летучей мыши или енотовидной собаки.

Животное обитает в Восточной Азии и очень напоминает енота, хотя на самом деле, принадлежит к семейству псовых.

Интересно, что енотовидная собака живет в норах, но никогда не выкапывает их сама, она занимает подземные дома барсуков и лисиц. Животное относится ко всеядным, которые питаются как животной, так и растительной пищей.

Цепкохвостый дикобраз: нос картошкой и лысый хвост

Цепкохвостый дикобраз – обладатель очаровательного носа-картошкой Фото: Carly Lesser & Art Drauglis

Это млекопитающее обладает носом-картошкой и очень необычным хвостом. Большая часть тела дикобраза покрыта короткими иголками, но его хвост больше напоминает крысиный – абсолютно лысый и цепкий.

Животное обзавелось таким хвостом для того, чтобы лазать по деревьям. Дело в том, что странное млекопитающее, в отличие от своих собратьев, которые живут в норах, ведет древесный образ жизни, спускаясь на землю только на водопой.

Цепкохвостому дикобразу очень нравятся тропические леса от Колумбии до Венесуэлы и Аргентины. Питается цепкохвостый дикобраз листьями, почками и плодами. Иногда устраивает набеги на плантации гуавы, кукурузы и бананов.

Древесный кенгуру: неуклюжий на земле

Древесный кенгуру – сумчатое животное с окрасом красной панды, которое живет на деревьях. Фото: Taronga Zoo

Кенгуру – это совсем не тот вид животного, который ожидаешь увидеть на дереве. Тем не менее в мире существует древесный кенгуру – сумчатое животное с окрасом красной панды, которое живет на деревьях.

Древесные кенгуру предпочитают тропические леса острова Новая Гвинея и дождевые леса Папуа – Новой Гвинеи, а также австралийский штат Квинсленд.

Они ведут ночной образ жизни, а питаются листьями и фруктами. Древесный кенгуру очень ловко прыгает по деревьям, но абсолютно неуклюж на земле, где передвигается небольшими прыжками.

Окапи: как жираф, только с обычной шеей

Окапи относится к семейству жирафовых. Фото: nachbarnebenan

Внешний вид окапи настолько бессмысленный, что некоторые ученые из Европы по первое считали животное выдумкой. Окапи относится к семейству жирафовых, но больше похож на лошадь с полосками, как у зебры. От жирафов у животного остались только два небольших пушистых рога, которые отрастают у самцов.

Окапи живут на территории Демократической республики Конго, это единственное место на планете, где можно встретить животное. Как и жирафы, окапи предпочитают питаться древесными листьями, правда, выбирают кустарники поменьше, так как не имеют длинной шеи.

Ватусси: двухметровые рога

Ватусси относится к крупному рогатому скоту Фото: Vebjorl

Ватусси относится к крупному рогатому скоту, как и коровы, животное происходит от общего предка – первобытных туров.

Отличается ватусси своими необычно длинными рогами, которые вырастают почти до 2 метров. Дело в том, что рога ватусси пронизаны кровеносными сосудами, которые используются животным для терморегуляции. Кровь охлаждается в рогах и возвращается в тело животного, понижая температуру.

Ватусси живут в Африке, поэтому способны переваривать очень грубую растительную пищу и обходиться долго время ограниченным количеством воды.

Тушканчик: кенгуру в миниатюре

Длина тела тушканчиков составляет от 4 до 25 см Фото: Wikimedia Commons

Трехпалые тушканчики или просто тушканчики своими задними лапами больше напоминают кенгуру, чем грызунов, к которым они относятся.

Длина тела тушканчиков составляет от 4 до 25 см, при этом длина их хвоста достигает 30 см. Длина задних конечностей в 4 раза превышает длину передних, также тушканчики могут похвастаться большими ушами.

Известно, что тушканчики могут прыгать почти на 3 метра в длину. Они живут в Северной Африке, Восточной Европе, Средней Азии. Грызуны живут в норах, которые покидают только ночью. Тушканчики питаются преимущественно семенами и корнями растений.

Аризонский ядозуб

Аризонский ядозуб — толстая ящерица Фото: Bj.schoenmakers

Аризонский ядозуб представляет из себя толстую ящерицу, которая, как можно догадаться, живет в Аризоне, Калифорнии и Мексике.

Эти ящерицы могут вырастать до 60 сантиметров. Вид у аризонского ядозуба достаточно громоздкий и неуклюжий — из-за того, что он откладывает жир в своем теле и хвосте.

Аризонский ядозуб питается яйцами птиц, а также самим птицами, мелкими ящерицами и небольшими млекопитающими.

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