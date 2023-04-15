Черти что и сбоку хвост. 11 самых несуразных животных, которых часто принимают за фейк
Эволюция создала по-настоящему удивительные виды, поражающие воображение опытных исследователей. Фокус собрал список животных, которые выглядят настолько странно, что многие принимают их за выдумку.
Секретный залог успеха эволюции видов заключается в умении адаптироваться, что, несомненно, помогает живым организмам выживать. Правда, эволюция не дает никаких гарантий того, что адаптация к экологической нише будет красивой или хотя бы симпатичной.
Например, домовой воробей — маленький и имеет пятнисто-коричневый окрас, чтобы гармонировать со своей изначальной лесной средой обитания. Кошачий лемур выглядит как странная помесь кошки с белкой, основываясь на каких-то адаптивных причинах, которые остаются загадкой.
Мир естественного отбора очень причудливый, и Фокус собрал список из 11 видов, которые выглядят настолько странно, что многие принимают их за выдуманных животных.
Гривистый волк: на тонких длинных лапах
Гривистый волк обладает непропорционально длинными лапами и окрасом, похожим на лисий. Ученые полагают, что длинные лапы позволяют животному быстро передвигаться в высокой траве, которой в избытке в его ареале обитания.
Животное обитает от северо-востока Бразилии до востока Боливии. По праву гривистый волк считается самым крупным представителем псовых в Южной Америке.
Гривистые волки ведут преимущественно ночной образ жизни, а днем предпочитают отдыхать в густой траве. В рационе животного почти в равной степени присутствует пища животного и растительного происхождения.
Земляной волк: чихуахуа, которая слушает панк-рок
Этот зверь напоминает чихуахуа, пристрастившуюся к панк-року. Земляной волк относится к семейству гиеновых и обитает в норах в Восточной Африке.
Несмотря на свое родство с гиенами, земляной волк насекомоядный, а еще он вдвое мельче настоящих гиен. Длина тела земляного волка составляет 55-95 см, а высота в плечах – 45-50 см.
И без того интригующий вид животного дополняется взъерошенным ирокезом на холке, который поднимается дыбом в случае опасности.
Трубкозуб: родственник муравьеда и слона
Трубкозуб или, как его еще называют, земляная свинья выглядит чем-то средним между муравьедом и той самой хрюшкой. Сперва млекопитающее отнесли в одно семейство с муравьедами, но как оказалось, что к питанию термитами и муравьями животное приспособилось со временем. Теперь же исследователи полагают, что трубкозуб тесно связан со слонами и другими хоботными.
Животное живет в Африке, где занимает самые разнообразные территории к югу от Сахары. Трубкозуб ведет исключительно ночной образ жизни.
Североамериканский какомицли: немного кот, немного — белка
Североамериканский какомицли или кошачий енот, как можно догадаться, похож и на кота, енота и немного на белку. Он обитает на юге Северной Америки и относится к семейству енотовых.
Кошачий енот – это ночной хищник, который охотится на птиц, мышей, жаб и даже змей. Животное ведет одиночный образ жизни, если не считать сезон размножения.
Енотовидная собака: возможно, "подарила" нам ковид
Енотовидная собака или енотовидная уссурийская лиса в последнее время была на слуху из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что SARS-CoV-2 "перескочил" на человека от летучей мыши или енотовидной собаки.
Животное обитает в Восточной Азии и очень напоминает енота, хотя на самом деле, принадлежит к семейству псовых.
Интересно, что енотовидная собака живет в норах, но никогда не выкапывает их сама, она занимает подземные дома барсуков и лисиц. Животное относится ко всеядным, которые питаются как животной, так и растительной пищей.
Цепкохвостый дикобраз: нос картошкой и лысый хвост
Это млекопитающее обладает носом-картошкой и очень необычным хвостом. Большая часть тела дикобраза покрыта короткими иголками, но его хвост больше напоминает крысиный – абсолютно лысый и цепкий.
Животное обзавелось таким хвостом для того, чтобы лазать по деревьям. Дело в том, что странное млекопитающее, в отличие от своих собратьев, которые живут в норах, ведет древесный образ жизни, спускаясь на землю только на водопой.
Цепкохвостому дикобразу очень нравятся тропические леса от Колумбии до Венесуэлы и Аргентины. Питается цепкохвостый дикобраз листьями, почками и плодами. Иногда устраивает набеги на плантации гуавы, кукурузы и бананов.
Древесный кенгуру: неуклюжий на земле
Кенгуру – это совсем не тот вид животного, который ожидаешь увидеть на дереве. Тем не менее в мире существует древесный кенгуру – сумчатое животное с окрасом красной панды, которое живет на деревьях.
Древесные кенгуру предпочитают тропические леса острова Новая Гвинея и дождевые леса Папуа – Новой Гвинеи, а также австралийский штат Квинсленд.
Они ведут ночной образ жизни, а питаются листьями и фруктами. Древесный кенгуру очень ловко прыгает по деревьям, но абсолютно неуклюж на земле, где передвигается небольшими прыжками.
Окапи: как жираф, только с обычной шеей
Внешний вид окапи настолько бессмысленный, что некоторые ученые из Европы по первое считали животное выдумкой. Окапи относится к семейству жирафовых, но больше похож на лошадь с полосками, как у зебры. От жирафов у животного остались только два небольших пушистых рога, которые отрастают у самцов.
Окапи живут на территории Демократической республики Конго, это единственное место на планете, где можно встретить животное. Как и жирафы, окапи предпочитают питаться древесными листьями, правда, выбирают кустарники поменьше, так как не имеют длинной шеи.
Ватусси: двухметровые рога
Ватусси относится к крупному рогатому скоту, как и коровы, животное происходит от общего предка – первобытных туров.
Отличается ватусси своими необычно длинными рогами, которые вырастают почти до 2 метров. Дело в том, что рога ватусси пронизаны кровеносными сосудами, которые используются животным для терморегуляции. Кровь охлаждается в рогах и возвращается в тело животного, понижая температуру.
Ватусси живут в Африке, поэтому способны переваривать очень грубую растительную пищу и обходиться долго время ограниченным количеством воды.
Тушканчик: кенгуру в миниатюре
Трехпалые тушканчики или просто тушканчики своими задними лапами больше напоминают кенгуру, чем грызунов, к которым они относятся.
Длина тела тушканчиков составляет от 4 до 25 см, при этом длина их хвоста достигает 30 см. Длина задних конечностей в 4 раза превышает длину передних, также тушканчики могут похвастаться большими ушами.
Известно, что тушканчики могут прыгать почти на 3 метра в длину. Они живут в Северной Африке, Восточной Европе, Средней Азии. Грызуны живут в норах, которые покидают только ночью. Тушканчики питаются преимущественно семенами и корнями растений.
Аризонский ядозуб
Аризонский ядозуб представляет из себя толстую ящерицу, которая, как можно догадаться, живет в Аризоне, Калифорнии и Мексике.
Эти ящерицы могут вырастать до 60 сантиметров. Вид у аризонского ядозуба достаточно громоздкий и неуклюжий — из-за того, что он откладывает жир в своем теле и хвосте.
Аризонский ядозуб питается яйцами птиц, а также самим птицами, мелкими ящерицами и небольшими млекопитающими.Важно