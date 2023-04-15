Хтозна що і збоку хвіст. 11 дивних тварин, яких часто приймають за фейк

Еволюція створила по-справжньому дивовижні види, що вражають навіть дослідників.

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Секретна запорука успіху еволюції видів полягає в умінні адаптуватися, що, безперечно, допомагає живим організмам виживати. Щоправда, еволюція не дає жодних гарантій того, що адаптація до екологічної ніші буде гарною чи хоча б симпатичною.

Наприклад, хатній горобець маленький і має плямисто-коричневий окрас, щоб гармоніювати зі своїм початковим лісовим середовищем проживання. Лемур котячий виглядає як дивна суміш кішки з білкою, ґрунтуючись на якихось адаптивних причинах, які залишаються загадкою.

Світ природного відбору дуже химерний, і Фокус зібрав список із видів, які виглядають настільки дивно, що багато хто приймає їх за вигаданих тварин.

Гривастий вовк

Гривастий вовк має непропорційно довгі лапи та лисячий окрас Фото: гривистый волк

Гривастий вовк має непропорційно довгі лапи і окрас, схожий на лисячий. Вчені вважають, що довгі лапи дозволяють тварині швидко пересуватися у високій траві, якої дуже багато в його ареалі проживання.

Тварина мешкає з північного сходу Бразилії до сходу Болівії. По праву гривастий вовк вважається найбільшим представником псових у Південній Америці.

Гривасті вовки ведуть переважно нічний спосіб життя, а вдень воліють відпочивати у густій траві. У раціоні тварини майже однаково присутня їжа тваринного та рослинного походження.

Земляний вовк

Земляний вовк належить до сімейства гієнових Фото: гривистый волк

Цей звір нагадує чихуахуа, яка звикла до панк-року. Земляний вовк належить до сімейства гієнових і мешкає в норах у Східній Африці.

Попри свою спорідненість з гієнами, земляний вовк комахоїдний, а ще він удвічі дрібніший за справжніх гієн. Довжина тіла земляного вовка становить 55-95 см, а висота у плечах – 45-50 см.

І без того цікавий вид тварини доповнюється скуйовдженим ірокезом на загривку, який може підійматися дибки у разі небезпеки.

Трубкозуб

Тварину також називають земляною свинею Фото: трубкозуб

Трубкозуб або як його ще називають земляна свиня виглядає чимось середнім між мурахоїдом і тією самою свинкою. Спершу ссавця віднесли до сімейства до мурахоїдів, але як виявилося до харчування термітами і мурахами тварина пристосувалася з часом. Тепер дослідники вважають, що трубкозуб тісно пов'язаний зі слонами та іншими хоботними.

Тварина мешкає в Африці, де займає найрізноманітніші території на південь від Сахари. Трубкозуб веде виключно нічний спосіб життя.

Північноамериканський какоміцлі

Тварина схожа на кота, єнота та білку Фото: Североамериканский какомицли

Північноамериканський какоміцлі або котячий єнот, як можна здогадатися, схожий і на кота, єнота і трохи на білку. Він живе на півдні Північної Америки та належить до сімейства єнотових.

Котячий єнот – це нічний хижак, що полює на птахів, мишей, жаб і навіть змій. Тварина веде поодинокий спосіб життя, якщо не брати до уваги сезон розмноження.

Єнотоподібна собака

Тварина мешкає у Східній Азії та дуже нагадує єнотів Фото: енотовидная собака

Єнотоподібна собака або єнот уссурійський останнім часом був на слуху через пандемію коронавірусу. Передбачалося, що SARS-CoV-2 перескочив на людину від кажана або єнотоподібної собаки.

Тварина мешкає у Східній Азії та дуже нагадує єнотів, хоча насправді належить до сімейства псових.

Цікаво, що єнотоподібний собака живе в норах, але ніколи не викопує їх сам, він займає підземні будинки борсуків та лисиць. Тварина відноситься до всеїдних, які харчуються як тваринною, так і рослинною їжею.

Північноамериканський дикобраз

Володар чарівного носа картоплею Фото: Цепкохвостый дикобраз

Цей ссавець має ніс-картоплю та дуже незвичайний хвіст. Більшість тіла дикобраза покрита короткими голками, але його хвіст більше нагадує щурячий – абсолютно лисий і чіпкий.

Тварина має такий хвіст, щоб лазити по деревах. Річ у тому, що дивний ссавець, на відміну від своїх побратимів, які живуть у норах, веде дерев'яний спосіб життя, спускаючись на землю лише на водопій.

Північноамериканському дикобразу дуже подобаються тропічні ліси від Колумбії до Венесуели та Аргентини. Тварина харчується листям, бруньками та плодами. Іноді влаштовує набіги на плантації гуави, кукурудзи та бананів.

Деревні кенгуру

Сумчаста тварина із кольором шерсті червоної панди, яка живе на деревах Фото: древесный кенгуру

Кенгуру — це зовсім не той вид тварини, яку очікуєш побачити на дереві. Проте у світі існує деревна кенгуру – сумчаста тварина з кольором шерсті червоної панди, яка живе на деревах.

Ця тварина любить тропічні ліси острова Нова Гвінея та дощові ліси Папуа – Нової Гвінеї, а також австралійський штат Квінсленд.

Вони ведуть нічний спосіб життя, а харчуються листям та фруктами. Деревні кенгуру дуже вправно стрибають по деревах, але абсолютно незграбні на землі, де пересуваються невеликими стрибками.

Окапі

Окапі відноситься до сімейства жирафових Фото: окапи

Зовнішній вигляд окапі настільки безглуздий, що деякі вчені з Європи спочатку вважали тварину вигадкою. Окапі належить до сімейства жирафових, але більше схожий на коня зі смужками, як у зебри. Від жирафів у тварини залишилися лише невеликі, пухнасті роги, які відростають у самців.

Окапі живуть біля Демократичної республіки Конго, це єдине місце на планеті, де можна зустріти тварину. Як і жирафи, окапі вважають за краще харчуватися деревним листям, правда, вибирають кущі трохи менші, тому що не мають довгої шиї.

Ватуссі

Ватуссі відноситься до великої рогатої худоби Фото: Ватусси

Ватуссі відноситься до великої рогатої худоби, як і корови тварина походить від загального предка — первісних турів.

Відрізняється тварина своїми надзвичайно довгими рогами, які виростають майже до 2 метрів. Річ у тому, що роги ватуссі пронизані кровоносними судинами, які використовуються тваринами для терморегуляції. Кров охолоджується в рогах і повертається до тіла тварини, знижуючи температуру.

Ватуссі живуть в Африці, тому здатні перетравлювати дуже грубу рослинну їжу та обмежуватися невеличкою кількістю води.

Тушканчик

Довжина тіла тушканчиків становить від 4 до 25 см Фото: чума

Трипалі тушканчики або тушканчики своїми задніми лапами більше нагадують кенгуру, ніж гризунів, до яких вони належать.

Довжина тіла тушканчиків становить від 4 до 25 см, при цьому довжина їх хвоста досягає 30 см. Довжина задніх кінцівок в 4 рази перевищує довжину передніх, також тушканчики можуть похвалитися великими вухами.

Відомо, що тушканчики можуть стрибати майже на 3 метри завдовжки. Вони мешкають у Північній Африці, Східній Європі, Середній Азії. Гризуни живуть у норах, які покидають лише вночі. Тушканчики харчуються переважно насінням та корінням рослин.

Аризонський отрутозуб

Аризонський отрутозуб — товста ящірка Фото: Аризонский ядозуб

Аризонський отрутозуб являє собою товсту ящірку, яка як можна здогадатися, живе в Аризоні, Каліфорнії та Мексиці.

Ці ящірки можуть зростати до 60 сантиметрів. Вигляд у ящірки досить громіздкий і незграбний через те, що вони відкладають жир у своєму тілі та хвості.

Ящірки харчуються яйцями птахів, а також самими птахами, дрібними ящірками, а також невеликими ссавцями.