Самый крохотный пес в мире. Чихуахуа ростом в 9 см отобрала титул рекордсменки у своей тети (фото)

Собака по кличке Перл стала самой маленькой собакой в мире — ее размеры настолько миниатюрны, что она крошечнее банкноты.

Related video

На съемках итальянской телевизионной программы Lo Show Dei Record были представлены некоторые обладатели мировых рекордов Гиннеса, среди которых была и крохотная чихуахуа по кличке Перл, пишет Daily Mail.

В свои 2 года Перл настолько крохотная, едва ли дотягивает до размеров банкноты и весит всего 553 грамма. Рост чихуахуа составляет всего 9,14 сантиметров, а длине не превышает 12,7 сантиметров.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Несмотря на то, что в телепрограмме крохотную собаку представили только сейчас, официально ее рекорд был зарегистрирован еще в августе 2022 года — тогда ей удалось обойти предыдущую рекордсменку, которая по совместительству была ее тетей — чихуахуа Милли, ростом всего 9,65 сантиметра. Ей удавалось удерживать рекорд с февраля 2013 года до самой своей смерти в 2020 году.

Известно, что Перл родилась в Орландо, где она до сих пор и живет, 1 сентября 2020 года с весом всего 28 граммов.

Исследователи отмечают, что крохотная чихуахуа в 7 раз ниже самой невысокой женщины в мире, из ныне живущих, Джиоти Амге и в 8 раз ниже самого невысокого из ныне живущих мужчин в мире Эдварда Ниньо Эрнандеса.

Рост Перл составляет всего 9, 14 см Фото: Guinness World Records

Чтобы измерить ее крохотное тело от основания передней ступни до гребня между лопатками, ветеринару потребовалось три попытки, однако теперь рекорд официально зафиксирован. Доктор отметил, что во время процесса измерения Перл показала себя как активное и игривое животное, однако владелица чихуахуа говорит, что ее питомец обладает чрезвычайно спокойным характером.

Отметим, что впервые эта порода была отмечена в середине 19 века и названа в честь мексиканского штата Чиуауа. Ученые предполагают, что порода впервые была выведена именно в Мексике в качестве собак-компаньонов еще тысячи лет назад. Как правило, представители этой породы достигают от 13 до 20 сантиметров, что позволяет легко носить их с собой.

Длина тела Перл меньше банкноты Фото: Guinness World Records

Впрочем, важно отметить, что данная порода не претендует на звание самой маленькой собаки из когда-либо живущих, так как этот титул закреплен за карликовым йоркширским терьером по имени Сильвия, рост которого составлял всего 7,1 сантиметра.

Ранее Фокус писал о том, что Книга рекордов Гиннесса назвала возраст самой старой собаки в мире.