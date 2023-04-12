Найменший пес у світі. Чихуахуа зростом 9 см відібрала титул рекордсменки у своєї тітки (фото)

Собака на прізвисько Перл став найменшим собакою у світі — його розміри настільки мініатюрні, що він крихітніший за банкноту.

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На зйомках італійської телевізійної програми Lo Show Dei Record були представлені деякі володарі світових рекордів Гіннеса, серед яких була і крихітна чихуахуа на прізвисько Перл, пише Daily Mail.

У свої 2 роки Перл настільки крихітна, що навряд чи дотягує до розмірів банкноти й важить лише 553 грами. Зріст чихуахуа становить лише 9,14 сантиметра, а довжині не перевищує 12,7 сантиметра.

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Попри те, що в телепрограмі крихітну собаку представили тільки зараз, офіційно її рекорд було зареєстровано ще в серпні 2022 року — тоді їй вдалося обійти попередню рекордсменку, яка за сумісництвом була її тіткою — чихуахуа Міллі, зростом всього 9,65 сантиметра. Їй вдавалося утримувати рекорд із лютого 2013 року до самої своєї смерті у 2020 році.

Відомо, що Перл народилася в Орландо, де вона досі живе, 1 вересня 2020 року з вагою всього 28 грамів. Дослідники відзначають, що крихітна чихуахуа в 7 разів нижча за саму невисоку жінку у світі, з нині живуть, Йоті Амге і в 8 разів нижчу за найнижчий з нині живих чоловіків у світі Едварда Ніньо Ернандеса.

Зріст Перл складає всього 9, 14 см Фото: Guinness World Records

Щоб виміряти її крихітне тіло від основи передньої ступні до гребеня між лопатками, ветеринару знадобилося три спроби, проте тепер рекорд офіційно зафіксовано. Лікар зазначив, що під час процесу вимірювання Перл показала себе як активна та грайлива тварина, проте власниця чихуахуа каже, що її вихованець має надзвичайно спокійний характер.

Зазначимо, що вперше ця порода була відзначена у середині 19 століття та названа на честь мексиканського штату Чіуауа. Вчені припускають, що породу вперше було виведено саме в Мексиці як собак-компаньйони ще тисячі років тому. Як правило, представники цієї породи досягають від 13 до 20 сантиметрів, що дозволяє легко носити їх із собою.

Довжина тіла Перл менше банкноти Фото: Guinness World Records

Втім, важливо відзначити, що ця порода не претендує на звання найменшого собаки з тих, хто будь-коли живе, оскільки цей титул закріплений за карликовим йоркширським тер'єром, на ім'я Сильвія, зріст якого становив всього 7,1 сантиметра.

Раніше Фокус писав про те, що Книга рекордів Гіннесса назвала вік найстарішого собаки у світі.