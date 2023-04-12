Генная инженерия спасла от похмелья мышей: следующие на очереди – люди

Китайские исследователи обнаружили новый пробиотик, который может помочь быстрее метаболизировать алкоголь, потенциально предотвращая похмелье и снижая негативные последствия употребления алкоголя.

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Похоже, что китайские ученые придумали новый креативный способ борьбы с негативными последствиями пьянства. Исследователи создали пробиотик, который высвобождает специальный фермент ADH1, помогающий метаболизировать алкоголь. В ходе испытаний на мышах было показано, что пробиотик помогает мышам не опьянеть, а также быстрее вывести алкоголь из организма. Это может изменить ситуацию для людей, которые любят выпить, но не хотят страдать от последствий, пишет New Atlas.

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Когда люди пьют алкоголь, они прибегают к помощи фермента под названием ADH, который помогает метаболизировать его. Но знаете ли вы, что существует двоюродный брат ADH под названием ADH1B, который еще лучше справляется со своей работой? Он встречается у жителей Полинезии и Восточной Азии и в 100 раз эффективнее в метаболизме алкоголя, чем обычный ADH. Эта особая форма фермента была использована группой исследователей из Института зоологии Китайской академии наук для создания пробиотика.

Исследователи генетически изменили бактерию под названием Lactococcus lactis, чтобы она выделяла ADH1B после приема внутрь. Затем они инкапсулировали бактерию, чтобы она смогла пережить путешествие по пищеварительному тракту, дали ее нескольким удачливым мышам и напоили их вином.

Мыши, не получавшие пробиотик, были довольно пьяны и уже не могли перевернуться на спину через час после выпивки. Но среди мышей, принявших таблетку, половина смогла перевернуться через час, а четверть вообще не потеряла способность переворачиваться. А через два часа у мышей, не получавших лечения, уровень алкоголя в крови все еще повышался, в то время как у мышей, принимавших пробиотики, он начал снижаться. Это отличная новость для всех, кому когда-либо приходилось страдать от похмелья.

И это еще не все, ведь пробиотик также может помочь смягчить некоторые повреждения, которые алкоголь может нанести печени. В печени мышей, получавших лечение, накапливалось меньше липидов и триглицеридов, что является хорошим знаком для всех, кто обеспокоен последствиями употребления алкоголя для здоровья.

Исследователи в восторге от того, что этот пробиотик может помочь в лечении заболеваний печени. "Мы считаем, что генно-инженерные пробиотики дадут новые идеи для лечения заболеваний печени", – сказал соавтор исследования Мэн Донг, доктор философии, – "Мы очень рады тому, что рекомбинантные пробиотики улучшают состояние печени и кишечника при остром повреждении, вызванном алкоголем".

Итак, пока мы ждем испытаний на людях, чтобы узнать, будет ли этот пробиотик работать и для нас, давайте поднимем бокал за науку.

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