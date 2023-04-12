Генна інженерія врятувала від похмілля мишей: наступні на черзі - люди

Китайські дослідники виявили новий пробіотик, який може допомогти швидше метаболізувати алкоголь, потенційно запобігаючи похміллю і знижуючи негативні наслідки вживання алкоголю.

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Схоже, що китайські вчені придумали новий креативний спосіб боротьби з негативними наслідками пияцтва. Дослідники створили пробіотик, який вивільняє спеціальний фермент ADH1, що допомагає метаболізувати алкоголь. Під час випробувань на мишах було показано, що пробіотик допомагає мишам не сп'яніти, а також швидше вивести алкоголь з організму. Це може змінити ситуацію для людей, які люблять випити, але не хочуть страждати від наслідків, пише New Atlas.

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Коли люди п'ють алкоголь, вони вдаються до допомоги ферменту під назвою ADH, який допомагає метаболізувати його. Але чи знаєте ви, що існує двоюрідний брат ADH під назвою ADH1B, який ще краще справляється зі своєю роботою? Він зустрічається у жителів Полінезії та Східної Азії і в 100 разів ефективніший у метаболізмі алкоголю, ніж звичайний ADH. Ця особлива форма ферменту була використана групою дослідників з Інституту зоології Китайської академії наук для створення пробіотика.

Дослідники генетично змінили бактерію під назвою Lactococcus lactis, щоб вона виділяла ADH1B після приймання всередину. Потім вони інкапсулювали бактерію, щоб вона змогла пережити подорож травним трактом, дали її кільком щасливим мишам і напоїли їх вином.

Миші, які не отримували пробіотик, були доволі п'яні і вже не могли перевернутися на спину через годину після випивки. Але серед мишей, які прийняли таблетку, половина змогла перевернутися через годину, а чверть взагалі не втратила здатність перевертатися. А через дві години у мишей, які не отримували лікування, рівень алкоголю в крові все ще підвищувався, в той час як у мишей, які приймали пробіотики, він почав знижуватися. Це чудова новина для всіх, кому коли-небудь доводилося страждати від похмілля.

І це ще не все, адже пробіотик також може допомогти пом'якшити деякі пошкодження, які алкоголь може завдати печінці. У печінці мишей, які отримували лікування, накопичувалося менше ліпідів і тригліцеридів, що є добрим знаком для всіх, хто стурбований наслідками вживання алкоголю для здоров'я.

Дослідники в захваті від того, що цей пробіотик може допомогти в лікуванні захворювань печінки. "Ми вважаємо, що генно-інженерні пробіотики дадуть нові ідеї для лікування захворювань печінки", — сказав співавтор дослідження Мен Донг, доктор філософії, — "Ми дуже радіємо з того, що рекомбінантні пробіотики покращують стан печінки та кишківника за гострого ушкодження, спричиненого алкоголем".

Отже, поки ми чекаємо випробувань на людях, щоб дізнатися, чи буде цей пробіотик працювати і для нас, давайте піднімемо келих за науку.

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