Как тысячи игл по коже. Почему мы чувствуем такую мучительную боль, когда ударяемся локтем
Вы когда-нибудь ощущали острую боль и покалывание, возникающие от удара локтем в нужном месте? На самом деле вы ударяетесь не в кость, а в нерв.
Вопреки своему названию, funny bone — это совсем не кость. Это нерв, известный как локтевой нерв, проходящий вниз по руке за локтевым суставом. Он отвечает за передачу информации в мозг и обратно об ощущениях и движениях в безымянном и мизинце, а также предплечье и кисти. Это жизненно важная часть нервной системы, простирающаяся от шеи до пальцев, пишет IFLScience.
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Обычно локтевой нерв хорошо защищен слоями костей, мышц и жира. Однако за локтем он становится уязвимым и проходит через небольшой канал, называемый кубитальным каналом. Именно здесь могут возникнуть сложности. Если вы случайно ударитесь локтем по острому краю или твердой поверхности, чувствительный локтевой нерв может зажаться между костью и объектом. Это вызывает острую, невыносимую боль, которая распространяется вниз по руке, оставляя странное онемение, похожее на удар электрическим током.
Это чувство напоминает то, когда конечности "засыпают". Когда нервы ущемляются, вы испытываете знакомое нечеткое чувство, будто вас прокалывают иглами. К счастью, в большинстве случаев боль от удара по локтю быстротечна и исчезает за несколько минут. Однако, если вы чувствуете длительную или постоянную боль, это может являться признаком синдрома кубитального канала. Это происходит, когда кубитальный канал воспаляется, отекает или раздражается, часто из-за травмы.
Поэтому в следующий раз, когда вы случайно ударитесь локтем о что-то, помните, что на самом деле вы задели нерв, а не кость. Хотя боль может быть достаточно интенсивной, обычно она кратковременна и не вызывает беспокойства. Просто будьте осторожны и старайтесь избегать ударов по этому месту слишком часто!
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