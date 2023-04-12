Как тысячи игл по коже. Почему мы чувствуем такую мучительную боль, когда ударяемся локтем

Вы когда-нибудь ощущали острую боль и покалывание, возникающие от удара локтем в нужном месте? На самом деле вы ударяетесь не в кость, а в нерв.

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Вопреки своему названию, funny bone — это совсем не кость. Это нерв, известный как локтевой нерв, проходящий вниз по руке за локтевым суставом. Он отвечает за передачу информации в мозг и обратно об ощущениях и движениях в безымянном и мизинце, а также предплечье и кисти. Это жизненно важная часть нервной системы, простирающаяся от шеи до пальцев, пишет IFLScience.

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Обычно локтевой нерв хорошо защищен слоями костей, мышц и жира. Однако за локтем он становится уязвимым и проходит через небольшой канал, называемый кубитальным каналом. Именно здесь могут возникнуть сложности. Если вы случайно ударитесь локтем по острому краю или твердой поверхности, чувствительный локтевой нерв может зажаться между костью и объектом. Это вызывает острую, невыносимую боль, которая распространяется вниз по руке, оставляя странное онемение, похожее на удар электрическим током.

Однако за локтем он становится уязвимым и проходит через небольшой канал, называемый кубитальным каналом Фото: www.houstonmethodist.org

Это чувство напоминает то, когда конечности "засыпают". Когда нервы ущемляются, вы испытываете знакомое нечеткое чувство, будто вас прокалывают иглами. К счастью, в большинстве случаев боль от удара по локтю быстротечна и исчезает за несколько минут. Однако, если вы чувствуете длительную или постоянную боль, это может являться признаком синдрома кубитального канала. Это происходит, когда кубитальный канал воспаляется, отекает или раздражается, часто из-за травмы.

Поэтому в следующий раз, когда вы случайно ударитесь локтем о что-то, помните, что на самом деле вы задели нерв, а не кость. Хотя боль может быть достаточно интенсивной, обычно она кратковременна и не вызывает беспокойства. Просто будьте осторожны и старайтесь избегать ударов по этому месту слишком часто!

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