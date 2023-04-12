Як тисячі голок по шкірі. Чому ми відчуваємо такий нестерпний біль, коли вдаряємося ліктем

Ви коли-небудь відчували гострий біль і поколювання, які виникають від удару ліктем у потрібному місці? Насправді ви вдаряєтеся не в кістку, а в нерв.

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Всупереч своїй назві, funny bone — це зовсім не кістка. Це нерв, відомий як ліктьовий нерв, який проходить вниз по руці за ліктьовим суглобом. Він відповідає за передачу інформації до мозку і назад про відчуття і рухи в безіменному і мізинному пальцях, а також передпліччі і кисті. Це життєво важлива частина нервової системи, що простягається від шиї до пальців, пише IFLScience.

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Зазвичай ліктьовий нерв добре захищений шарами кісток, м'язів і жиру. Однак за ліктем він стає вразливим і проходить через невеликий канал, який називається кубітальний канал. Саме тут можуть виникнути складнощі. Якщо ви випадково вдаритеся ліктем по гострому краю або твердій поверхні, вразливий ліктьовий нерв може затиснутися між кісткою та об'єктом. Це спричиняє гострий, нестерпний біль, який поширюється вниз по руці, залишаючи дивне оніміння, схоже на удар електричним струмом.

Однак за ліктем він стає вразливим і проходить через невеликий канал, який називається кубітальний канал Фото: www.houstonmethodist.org

Це відчуття нагадує те, коли кінцівки "засинають". Коли нерви защемлюються, ви відчуваєте знайоме нечітке відчуття, ніби вас проколюють голками. На щастя, в більшості випадків біль від удару по ліктю швидкоплинний і зникає за кілька хвилин. Однак, якщо ви відчуваєте тривалий або постійний біль, це може бути ознакою синдрому кубітального каналу. Це відбувається, коли кубітальний канал запалюється, набрякає або подразнюється, часто через травму.

Тому наступного разу, коли ви випадково вдаритеся ліктем об щось, пам'ятайте, що насправді ви зачепили нерв, а не кістку. Хоча біль може бути досить інтенсивним, зазвичай він короткочасний і не викликає занепокоєння. Просто будьте обережні й намагайтеся уникати ударів по цьому місцю занадто часто!

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