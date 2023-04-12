Забежали наперед. У Илона Маска показали, какими будут полеты на уже обитаемый Марс (видео)

Илон Маск считает, что сможет отправить первых людей на Марс в течение ближайших 10 лет. Как будет выглядеть этот полет можно увидеть на новом видеоролике.

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Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, создала новый видеоролик, где показала, как будет выглядеть первый полет на Марс с людьми на борту. Этот полет должен состояться с помощью новейшей ракеты Starship. Ранее Маск заявлял, что в течение ближайших 10 лет он сможет отправить первых людей на Марс, но его новая ракета еще даже не осуществила первый испытательный полет в космос. Он должен состояться уже на следующей неделе и как раз в преддверии этого события был обнародован новый видеоролик от SpaceX, пишет Daily Mail.

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Некоторые ученые считают Илона Маска очень большим оптимистом из-за его заявлений о скором осуществлении первого пилотируемого полета на Марс. Доставить первых людей на Красную планету должна будет новейшая самая мощная ракета в мире Starship, которая, как уже писал Фокус, возможно отправится в свой первый полет в космос уже на следующей неделе.

В новом видеоролике от SpaceX показано, как ракета Starship, которая состоит из двух частей, ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship, стоимостью в 3 млрд долларов, отправляется в первое путешествие на Красную планету. В ролике показано, как двухступенчатая ракета с 33 двигателями, предназначенная для повторного использования готовится к выведению в космос космического корабля. Затем показано, как этот корабль начинает свое 9-месячное путешествие к Марсу.

Позже из видеоролика становится ясно, что компания SpaceХ решила показать не только первый полет человека на Марс, но и то, как будет выглядеть будущая человеческая колония на этой планете. Можно увидеть, как уже много космических кораблей отправляются на эту планету, а сама колония состоит из куполов на поверхности Марса.

Пока что ни одна ракета не может доставить людей на Марс. В NASA вообще считают, что первый такой полет произойдет не раньше, чем в конце 2030-х – в начале 2040-х годов, а может и позже. Но Илона Маска не зря называют большим оптимистом, ведь он считает, что его ракета Starship может все изменить. У американского миллиардера есть мечта сделать из человечества вид, который живет не только на одной планете. И первым шагом к этому должна стать колония на Марсе, которая превратится в настоящие марсианские города.

У американского миллиардера есть мечта сделать из человечества вид, который живет не только на одной планете. И первым шагом к этому должна стать колония на Марсе, которая превратится в настоящие марсианские города Фото: скриншот

Согласно плану Маска, ракета Starship сможет доставить людей не только на Марс, но и намного дальше, например, на спутники Юпитера. Считается, что на космическом корабле Starship на Марс за одно путешествие сможет отправится примерно 100 человек.

Но космический корабль Starship также поможет в освоении не только Марса, но и Луны. С помощью космического корабля под названием Starship HLS первые в 21 веке астронавты смогут приземлиться на поверхности нашего спутника в 2025 году в рамках миссии Artemis 3. Этот космический корабль предназначен как раз для посадки людей на другие небесные тела, то есть он является транспортной системой для доставки астронавтов с орбиты того или иного космического объекта. Но перед использованием Starship HLS в 2025 году в NASA хотят убедится в его работоспособности, поэтому данный корабль должен будет осуществить посадку на Луну без экипажа до этого времени.

Как уже писал Фокус, уже сейчас каждый может полететь на Марс и увидеть все особенности его поверхности с помощью интерактивной карты планеты, размещенной в Интернете.