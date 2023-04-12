Совсем не смешно. Ученые до сих пор изучают эпидемию смеха в Танганьике 1962 года (видео)

Редкое и загадочное массовое психогенное заболевание вызывало у сотен людей неконтролируемый смех, слезы и обмороки.

Related video

Говорят, что смех — лучшее лекарство, но что происходит, когда он становится болезнью? В январе 1962 года в небольшой британской школе-интернате на берегу озера Виктория в Танзании три девочки начали смеяться, и это распространилось как лесной пожар. Вскоре почти 60 процентов учеников были охвачены неконтролируемым приступом хихиканья и слез, сопровождавшимся физической болью, проблемами с дыханием, обмороками и сыпью, пишет How Stuff Works.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Власти были поставлены в тупик. Лабораторные анализы не выявили ничего необычного, не было никаких токсинов или экологических факторов, которые могли бы объяснить странное поведение. Ситуация была настолько тяжелой, что к марту руководство школы объявило о прекращении занятий и отправило учеников домой. Но эпидемия смеха уже набрала силу, и когда девочки вернулись в свои общины, смех распространился как зараза, заразив сотни людей за 18 месяцев.

С тех пор эксперты изучили этот странный эпизод и пришли к выводу, что это была массовая психогенная болезнь или "массовая истерия". Это состояние включает физиологические симптомы, возникающие в ответ на стрессовую ситуацию, пережитую группой людей. В данном случае, вероятно, причиной стал культурный хаос и изменения в обществе, произошедшие в Танзании после обретения независимости от Великобритании.

Жители Танзании внезапно оказались в новой эпохе: местные кланы распались, земля перешла из рук в руки, и им пришлось принять новые системы верований и социальные структуры. Легко представить, каким стрессом это было для всех, и как первые девушки, которые начали безудержно смеяться, возможно, выражали свое разочарование и беспокойство.

Смех может быть заразительным, и, будучи социальными животными, мы склонны смеяться от души, когда смеются другие. Но в данном случае смех был признаком беды, коллективным выражением страха, тревоги, стресса, горя и растерянности. Хотя смех может способствовать выделению эндорфинов и снимать напряжение в некоторых ситуациях, сомнительно, что он улучшил чей-то экзистенциальный кризис во время этой уникальной эпидемии смеха.

В конце концов, эпидемия смеха утихла, и она остается единственным зарегистрированным случаем такого рода. Но задокументированной данная эпидемия была не только в текстовом виде, поэтому в видео ниже вы можете лично взглянуть на неординарную ситуацию приключившуюся в Танзанийской школе-интернате:

Смех был признаком беды, коллективным выражением страха, тревоги, стресса, горя и растерянности

Ранее Фокус писал о том, что заразительность смеха присуща не только людям. Милые крыски на видео хохочут от радости, наблюдая за другими.