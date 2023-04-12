Необычный ингредиент: ученые выяснили, как усилить действие солнцезащитного крема

Исследователи открыли новые качества ингредиента, который не только защищает кожу от солнца, но и обладает антивозрастными и антиоксидантными свойствами.

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Держитесь за свои солнечные шляпы, друзья, потому что в мире солнцезащиты появились интересные новости. Согласно недавнему исследованию, добавление в солнцезащитный крем небольшого количества розмариновой кислоты может сотворить чудеса с вашей кожей, пишет SciTechDaily.

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Первые ваши вопросы, скорее всего: "Розмариновая кислота? Что это такое?" Это активный антиоксидант, который содержится в таких травах, как розмарин, мята и шалфей. А если соединить его с двумя обычными УФ-фильтрами, этилгексилметоксициннаматом и авобензоном, то результат будет просто потрясающим.

Добавив всего 0,1% розмариновой кислоты в солнцезащитный крем, исследователи смогли увеличить его солнцезащитный фактор более чем на 41%. Это означает, что вы можете проводить больше времени на солнце, не опасаясь обгореть или повредить кожу. Кроме того, розмариновая кислота добавляет антиоксидантную активность, что делает ее отличным вариантом для антивозрастной косметики.

Хорошие новости на этом не заканчиваются. Новая формула солнцезащитного крема не только работает лучше, чем традиционные варианты, но и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Уменьшая количество синтетических химикатов, которые необходимо использовать, мы можем защитить и нашу кожу, и нашу планету.

И если вы думаете, что это впечатляет, подождите, пока вы узнаете о других преимуществах розмариновой кислоты. Согласно одной из опубликованных обзорных статей, она может повысить упругость кожи, уменьшить морщины и даже помочь в увлажнении.

Так чего же вы ждете? Если вы хотите защитить свою кожу от солнца и при этом получить массу других преимуществ, ищите солнцезащитные средства, в состав которых входит розмариновая кислота. Ваша кожа, как и окружающая среда, будут вам за это благодарны.

Ранее Фокус показывал яркий пример нежелания применения средств с SPF защитой. Неправильная защита от солнца или ее полное отсутствие приводит к риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.