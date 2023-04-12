Незвичайний інгредієнт: учені з'ясували, як посилити дію сонцезахисного крему

Дослідники відкрили нові якості інгредієнта, який не тільки захищає шкіру від сонця, а й має антивікові та антиоксидантні властивості.

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Тримайтеся за свої сонячні капелюхи, друзі, тому що у світі сонцезахисту з'явилися цікаві новини. Згідно з недавнім дослідженням, додавання до сонцезахисного крему невеликої кількості розмаринової кислоти може творити чудеса з вашою шкірою, пише SciTechDaily.

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Перші ваші запитання, найімовірніше: "Розмаринова кислота? Що це таке?" Це активний антиоксидант, який міститься в таких травах, як розмарин, м'ята і шавлія. А якщо з'єднати її з двома звичайними УФ-фільтрами, етилгексилметоксіціннаматом і авобензоном, то результат буде просто приголомшливим.

Додавши всього 0,1% розмаринової кислоти в сонцезахисний крем, дослідники змогли збільшити його сонцезахисний фактор більш ніж на 41%. Це означає, що ви можете проводити більше часу на сонці, не побоюючись обгоріти або пошкодити шкіру. Крім того, розмаринова кислота додає антиоксидантну активність, що робить її чудовим варіантом для антивікової косметики.

Хороші новини на цьому не закінчуються. Нова формула сонцезахисного крему не тільки працює краще, ніж традиційні варіанти, а й чинить менший вплив на навколишнє середовище. Зменшуючи кількість синтетичних хімікатів, які необхідно використовувати, ми можемо захистити і нашу шкіру, і нашу планету.

І якщо ви думаєте, що це вражає, почекайте, поки ви дізнаєтеся про інші переваги розмаринової кислоти. Згідно з однією з опублікованих оглядових статей, вона може підвищити пружність шкіри, зменшити зморшки і навіть допомогти в зволоженні.

Так чого ж ви чекаєте? Якщо ви хочете захистити свою шкіру від сонця і при цьому отримати масу інших переваг, шукайте сонцезахисні засоби, до складу яких входить розмаринова кислота. Ваша шкіра, як і навколишнє середовище, будуть вам за це вдячні.

Раніше Фокус показував яскравий приклад небажання застосування засобів із SPF захистом. Неправильний захист від сонця або його повна відсутність призводить до ризику раку шкіри, її знебарвлення, включаючи пігментні плями, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.