Уникальная тактика защиты морского огурца: стреляет нитями из неожиданного места (видео)

Исследователи обнаружили, что эти призрачно-белые усики, выпускаемые морским огурцам, не уступают в прочности нитям шелкопряда.

Related video

Те, кто знают, как выглядят морские огурцы, вероятно видели их не только в состоянии покоя, но и когда за ними тянутся прозрачно-белые усики, прикрепленные к задней части тела. Кто-то может подумать, что животное просто заражено паразитом, однако это вовсе не так, пишет IFLScience.

Эти загадочные нити на самом деле являются органом морского огурца, который он активно использует для защиты, в особенности когда ему угрожает опасность. Тогда морские огурцы высвобождают этот защитный орган, похожий на нити — таким образом они пытаются отпугнуть или заманить в ловушку хищников.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что впервые этот удивительный орган был описан французским зоологом Жоржем Кювье, однако с тех пор ученые не особенно пытались его изучить. И все же в новом исследовании они сосредоточились на том, чтобы понять, как он работает, а также из чего состоит.

Морские огурцы могут выбрасывать нити из головы или задней части тела Фото: Liang Li

В ходе исследования ученые на уровне хромосом изучили сборки генома морского огурца (Holothuria leucospilota). Они использовали электронную микроскопию, что позволило им точно определить волокнистые белки в соединительной ткани органа, что объясняет его эффективность в тактике защиты морского огурца. Результаты анализа свидетельствуют о том, что мембранные белки содержат длинные тандемные повторы, которые также характерны для шелка пауков и тутового шелкопряда.

Исследователи также предполагают, что морской огурец развил данный орган из дыхательной ткани, которая специализировалась на том, чтобы фактически стать защитным органом, и является у современных животных.

В результате исследователям удалось проследить, каким образом морские огурцы эволюционировали, чтобы развить этот уникальный навык выбрасывание своих внутренних органов в качестве защитного механизма. Этот процесс ученые также называют "потрошение". Любопытно, что в зависимости от вида морские огурцы могут выбрасывать полупрозрачные части тела с разных сторон — у кого-то это голова, а другие же выбрасывают нити из задней части туловища.

Ранее Фокус писал о том, что нечто "высасывает" из океана железо: ученые считают, что во всем виноваты антарктические пингвины.