Унікальна тактика захисту морського огірка: стріляє нитками із несподіваного місця (відео)

Дослідники виявили, що ці примарно-білі вусики, які випускають морські огірки, не поступаються в міцності ниткам шовкопряда.

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Ті, хто знає, як виглядають морські огірки, ймовірно бачили їх не тільки в стані спокою, а й коли за ними тягнуться прозоро-білі вусики, прикріплені до задньої частини тіла. Хтось може подумати, що тварина просто заражена паразитом, проте це зовсім не так, пише IFLScience.

Ці загадкові нитки є органом морського огірка, який він активно використовує для захисту, особливо коли йому загрожує небезпека. Тоді морські огірки вивільняють цей захисний орган, схожий на нитки – таким чином вони намагаються відлякати чи заманити у пастку хижаків.

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Зазначимо, що вперше цей дивовижний орган був описаний французьким зоологом Жоржем Кюв'є, проте з того часу вчені не дуже намагалися його вивчити. І все ж у новому дослідженні вони зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як він працює, а також з чого складається.

Морські огірки можуть викидати нитки з голови чи задньої частини тіла Фото: Liang Li

Під час дослідження вчені на рівні хромосом вивчили добірку геному морського огірка (Holothuria leucospilota). Вони використовували електронну мікроскопію, що дозволило точно визначити волокнисті білки у сполучній тканині органу, що пояснює його ефективність у тактиці захисту морського огірка. Результати аналізу свідчать про те, що мембранні білки містять довгі тандемні повтори, які також характерні для шовку павуків та тутового шовкопряда.

Дослідники також припускають, що морський огірок розвинув цей орган із дихальної тканини, яка спеціалізувалася на тому, щоб фактично стати захисним органом, і є у сучасних тварин.

В решті решт дослідникам вдалося простежити, яким чином морські огірки еволюціонували, щоб розвинути цю унікальну навичку викидання своїх внутрішніх органів як захисний механізм. Цей процес вчені також називають "патрання". Цікаво, що залежно від виду морські огірки можуть викидати напівпрозорі частини тіла з різних боків — у когось це голова, інші ж викидають нитки із задньої частини тулуба.

Раніше Фокус писав про те, що щось "висмоктує" з океану залізо : вчені вважають, що у всьому винні антарктичні пінгвіни.