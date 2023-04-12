В 10 млн раз ярче Солнца. В NASA обнаружили космический объект, который нарушает законы физики

Этот ультраяркий объект в космосе нарушает закон физики, известный как предел Эддингтона.

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Ученые из NASA представили новое исследование, в котором они описали изучение ультраяркого рентгеновского источника, который выпускает в 10 млн раз больше излучения, чем Солнце. Таким образом этот странный объект в космосе нарушает законы физики, пишет Live Science.

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Ученые считают, что настоящими нарушителями законов физики являются такие космические объекты как ультраяркие рентгеновские источники, которые излучают слишком много света в рентгеновском диапазоне. Считается, что мощность их излучения в 10 млн раз больше, чем выделяет Солнце. Такое количество энергии нарушает известный закон физики, который называется предел Эддингтона. Этот предел определяет насколько ярким может быть космический объект определенного размера. Если мощность излучение такого объекта выше этого предела, то этот объект должен разорваться на части. Но наблюдения показывали, что ультраяркие рентгеновские источники постоянно в 100-500 раз превышают этот предел и как такое может быть до сих пор неясно.

Ученые из NASA, с помощью космического телескопа NuSTAR обнаружили ультраяркий рентгеновский источник, его назвали M82 X-2, который выпускает слишком много излучения. Раньше астрономы считали, что очень высокая яркость таких объектов может быть лишь оптической иллюзией, но новое наблюдение ученых из NASA показало, что на самом деле этот ультраяркий рентгеновский источник каким-то образом нарушает предел Эддингтона.

Ученые из NASA представили новое исследование, в котором они описали изучение ультраяркого рентгеновского источника, который выпускает в 10 млн раз больше излучения, чем Солнце. Таким образом этот странный объект космосе нарушает законы физики Фото: HiTech Wiki

Предыдущие теории предполагали, что такие источники мощного рентгеновского излучения являются черными дырами. Но ученые из NASA определили, что M82 X-2 является нейтронной звездой. Эти звезды представляют собой остатки умерших звезд, имеющие огромную плотность. Например, нейтронные звезды настолько плотные, что сила тяжести на их поверхности примерно в 100 трлн раз превышает силу тяжести на Земле.

По словам ученых из NASA, такая огромная гравитация означает, что любое вещество, брошенное на поверхность нейтронной звезды, упадет с выделением огромного количества энергии. Например, если здесь бросить обычный легкий зефир, то он ударит по поверхности с выделением энергии тысяч водородных бомб.

Ученые выяснили, что M82 X-2 имеет звезду-компаньона, из которой каждый год этот объект забирает количество вещества, эквивалентное 1,5 массы Земли. Когда такое количество вещества попадает на поверхность данной нейтронной звезды, то этого достаточно для того, чтобы вызвать взрывной эффект и невероятную яркость.

Ученые считают, что в этой нейтронной звезде происходят какие-то процессы, которые способствуют нарушению предела Эддингтона. То есть по каким-то причинам эта звезда до сих пор не разлетелась на куски, выпуская огромное количество излучения. Пока что ученые пришли к выводу, что скорее всего нейтронная звезда обладает сильным магнитным полем, которое меняет форму ее атомов и это позволяет звезде оставаться целой, даже в то время, когда она выпускает все больше и больше излучения.

Как уже писал Фокус, на Солнце появился водопад из плазмы высотой в 100 тыс. км и ученые рассказали, почему это происходит.