У 10 млн разів яскравіше за Сонце. У NASA виявили космічний об'єкт, який порушує закони фізики

Цей ультраяскравий об'єкт у космосі порушує закон фізики, відомий як межа Еддінгтона.

Related video

Вчені з NASA представили нове дослідження, в якому вони описали вивчення ультраяскравого рентгенівського джерела, яке випускає у 10 млн разів більше випромінювання, ніж Сонце. Таким чином, цей дивний об'єкт у космосі порушує закони фізики, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що справжніми порушниками законів фізики є такі космічні об'єкти, як ультраяскраві рентгенівські джерела, які випромінюють надто багато світла в рентгенівському діапазоні. Вважається, що потужність їхнього випромінювання в 10 млн разів більша, ніж виділяє Сонце. Така кількість енергії порушує відомий закон фізики, який називається межа Еддінгтона. Ця межа визначає, наскільки яскравим може бути космічний об'єкт певного розміру. Якщо потужність випромінювання такого об'єкта вище цієї межі, цей об'єкт повинен розірватися на частини. Але спостереження показували, що ультраяскраві рентгенівські джерела постійно в 100-500 разів перевищують цю межу і як таке може бути незрозуміло.

Вчені з NASA, за допомогою космічного телескопа NuSTAR виявили ультраяскраве рентгенівське джерело, його назвали M82 X-2, яке випускає надто багато випромінювання. Раніше астрономи вважали, що дуже висока яскравість таких об'єктів може бути лише оптичною ілюзією, але нове спостереження вчених із NASA показало, що насправді це ультраяскраве рентгенівське джерело якимось чином порушує межу Еддінгтона.

Вчені з NASA представили нове дослідження, в якому вони описали вивчення ультраяркого рентгенівського джерела, яке випускає у 10 млн разів більше випромінювання, ніж Сонце. Таким чином, цей дивний об'єкт космосі порушує закони фізики. Фото: HiTech Wiki

Попередні теорії припускали, що такі джерела потужного рентгенівського випромінювання є чорними дірами. Але вчені із NASA визначили, що M82 X-2 є нейтронною зіркою. Ці зірки є залишками померлих зірок, що мають величезну щільність. Наприклад, нейтронні зірки настільки щільні, що сила тяжіння на їх поверхні приблизно в 100 трлн разів перевищує силу тяжіння на Землі.

За словами вчених із NASA, така величезна гравітація означає, що будь-яка речовина, кинута на поверхню нейтронної зірки, впаде з виділенням величезної кількості енергії. Наприклад, якщо тут кинути звичайний легкий зефір, він ударить по поверхні з виділенням енергії тисяч водневих бомб.

Вчені з'ясували, що M82 X-2 має зірку-компаньйона, з якої щороку цей об'єкт забирає кількість речовини, еквівалентну 1,5 маси Землі. Коли така кількість речовини потрапляє на поверхню даної нейтронної зірки, цього достатньо для того, щоб викликати вибуховий ефект і неймовірну яскравість.

Вчені вважають, що у цій нейтронній зірці відбуваються якісь процеси, які сприяють порушенню межі Еддінгтона. Тобто з якихось причин ця зірка досі не розлетілася на шматки, випускаючи величезну кількість випромінювання. Поки що вчені дійшли висновку, що швидше за все нейтронна зірка має сильне магнітне поле, яке змінює форму її атомів і це дозволяє зірці залишатися цілою, навіть у той час, коли вона випускає все більше і більше випромінювання.

Як уже писав Фокус, на Сонці з'явився водоспад із плазми заввишки 100 тис. км і вчені розповіли, чому це відбувається.