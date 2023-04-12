Часть территории США и Мексики меняется из-за роста уровня океана, – ученые

Штат Луизиана, по данным Геологической службы США, уже лишился в период с 1932 по 2016 год более 3200 кв.км земли.

Related video

Береговая линия Мексиканского залива сильно меняется, что повлияет в будущем на территорию США и Мексики. В Nature Communications опубликовали результаты соответствующих наблюдений.

Исследователи из Тулейнского университета зафиксировали, что береговая линия залива стремительно претерпевает изменения. Приблизительно на сантиметр в год растут показатели уровня моря в регионе.

Эксперты провели сравнение спутниковых и полевых измерений в период с 1900 по 2021 год. Ученые обратили внимание на рекордные темпы повышения уровня моря за последние 12 лет. Значительное размывание береговой линии зафиксировали в районе от мыса Хаттерас в Северной Каролине до Мексиканского залива. Именно в этой локации были самые высокие темпы.

Представители научного сообщества определили, какие именно предпосылки потери массы льда и давления воздуха в регионе. Они заключили, что единственным объяснением негативной тенденции может быть антропогенный фактор.

В регионе наблюдается определенная корреляция по росту уровня океана с соответствующими темпами глобального потепления. Ученые отметили, что наибольшую опасность представляет тенденция для двух штатов – Луизианы и Техаса. Повышение уровня моря повлияло на процесс погрузки на уязвимые береговые линии, как отметили специалисты, "где земля и без того идет под воду".

Соавтор исследования Торбьерн Торнквист, обсуждая ситуацию в этих двух штатах, имел в виду эрозию почвы, характерную для этого региона. Луизиана, как свидетельствуют данные Геологической службы США, потеряла в период с 1932 по 2016 год более 3200 кв. км земли. Территория Техаса тоже исчезает с огромной скоростью – около метра в год. Флорида тоже оказалась в списке регионов, где наблюдается негативная динамика. Для этого штата все же более небезопасны торнадо и наводнения, частота которых также будет расти из-за изменения климата.

Ученые 12 апреля предупредили, что Землю охватят волны тепла и катаклизмы. В последние десятилетия научное сообщество пытается найти способ сдержать темпы глобального потепления на планете, но положительного результата пока нет.