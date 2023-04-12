Частина території США та Мексики змінюється через зростання рівня океану, – вчені

Штат Луїзіана, за даними Геологічної служби США, вже втратив у період з 1932 по 2016 рік понад 3200 кв.км землі.

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Берегова лінія Мексиканської затоки сильно змінюється, що вплине у майбутньому на територію США та Мексики. В Nature Communications опублікували результати відповідних спостережень.

Дослідники з Тулейнського університету зафіксували, що берегова лінія затоки стрімко зазнає змін. Приблизно на сантиметр на рік зростають показники рівня моря в регіоні.

Експерти провели порівняння супутникових та польових вимірювань у період з 1900 по 2021 рік. Вчені звернули увагу на рекордні темпи підвищення рівня моря за останні 12 років. Значне розмивання берегової лінії зафіксували у районі від мису Хаттерас у Північній Кароліні до Мексиканської затоки. Саме у цій локації були найвищі темпи.

Представники наукової спільноти визначили, які саме передумови втрати маси льоду та тиск повітря в регіоні. Вони зробили висновок, що єдиним поясненням негативної тенденції може бути антропогенний фактор.

У регіоні спостерігається певна кореляція зростання рівня океану із відповідними темпами глобального потепління. Вчені зазначили, що найбільшу небезпеку становить тенденція для двох штатів – Луїзіани та Техасу. Підвищення рівня моря вплинуло на процес навантаження на вразливі берегові лінії, як зазначили фахівці, "де земля і без того йде під воду".

Співавтор дослідження Торб'єрн Торнквіст, обговорюючи ситуацію у цих двох штатах, мав на увазі ерозію ґрунту, характерну для цього регіону. Луїзіана, як свідчать дані Геологічної служби США, втратила у період з 1932 по 2016 рік понад 3200 кв.км землі. Територія Техасу теж зникає із величезною швидкістю — близько метра на рік. Флорида теж опинилася у списку регіонів, у яких спостерігається негативна динаміка. Для цього штату все ж не безпечнішими є торнадо та повені, частота яких також зростатиме через зміну клімату.

Вчені 12 квітня попередили, що Землю охоплять хвилі тепла та катаклізми. Останні десятиліття наукова спільнота намагається знайти спосіб стримати темпи глобальне потепління на планеті, але позитивно результату наразі немає.