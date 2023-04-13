Не умереть с голоду на "крыше мира": как древние тибетцы выживали в крайне суровых условиях

Древние тибетцы жили в достаточно суровых условиях. Мало пахотных земель, высокогорье — все это факторы, которые существенно усложняли жизнь.

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Кто бы мог подумать, что обыденное молоко, которое мы наливаем в миски с хлопьями или добавляем в латте, могло сыграть важную роль в создании древних цивилизаций? Приготовьтесь к открытию новой роли нашего вечного лактозного спутника, потому что новое исследование предполагает, что употребление молока могло помочь людям процветать в самых суровых условиях, включая "крышу мира" – Тибетское нагорье. Проанализировав зубы наших доисторических предков, живших на плато более 3 500 лет назад, ученые обнаружили, что молоко – особенно овечье и козье – составляло значительную часть их рациона. Похоже, что изобилие молочных продуктов позволяло древним тибетцам выращивать надежный источник пищи и поддерживать себя на высоте тысячи метров над уровнем моря, где ресурсов было мало, пишет Inverse.

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Не секрет, что переход от кочевого образа жизни к постоянным поселениям имел решающее значение для увеличения продолжительности жизни и роста населения наших предков. Но что сыграло большую роль в нашей эволюции – ячмень или молочное животноводство? Хотя истоки молочного животноводства прослеживаются более 6 000 лет назад в Западной Азии, оно быстро распространилось в Европе, Африке, Китае, Монголии и, как мы теперь знаем, на Тибетском нагорье. Когда вы будете потягивать сливочный латте или наливать молоко в чашку чая, помните, что вы участвуете в практике, которая была неотъемлемой частью выживания и прогресса человечества на протяжении тысячелетий

Но подождите, разве ячмень не является ключом к выживанию на большой высоте? Не обязательно, говорит Ли Танг, ведущий автор нового исследования. Хотя ячменное земледелие уже давно приписывается способности древних тибетцев обосноваться в негостеприимных высокогорных районах, Танг говорит, что большинство доказательств этого основано на регионах Тибетского нагорья ниже 3500 метров над уровнем моря, где было немного больше пахотных земель.

Как же Танг и ее команда доказали свою теорию? Конечно же, зубным камнем. Исследователи собрали зубы из прошлых и недавних археологических раскопок на Тибетском нагорье и искали молочные белки, содержащиеся в твердых минеральных отложениях, которые образуются на зубах, когда зубной налет остается на длительное время. Используя передовой инструмент анализа под названием палеопротеомика, исследователи обнаружили молочные белки в древнем зубном камне еще 3 500 лет назад, что позволяет предположить, что именно тогда на плато впервые появилось молочное животноводство.

Хотя Танг не смогла окончательно определить, какой молочный белок происходит от какого животного, она смогла определить, что тибетцы любят овечье и козье молоко. Зубной камень этих древних тибетцев показал, что у них было значительно больше молочных белков, чем у их южно-центральных и юго-восточных собратьев, что подчеркивает важнейшую роль молочных продуктов в их рационе. Но пока не стоит спешить с выводами. Возможно, люди, живущие на более низких высотах, ели больше зерновых, таких как ячмень, или у них просто не было средств для сохранения молока. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять, какую роль играло молоко в древнем тибетском образе жизни.

Один из аспектов, который исследователи надеются раскрыть, – это то, на какой скот опирались эти выносливые люди. Яки, симпатичные и лохматые млекопитающие, родом из Гималайского региона, издавна почитались в Тибете как источник пищи и в духовных практиках. Благодаря способности производить до 2 литров молока в день (по сравнению с 30-37 литрами, производимыми молочными коровами), яки и другие молочные животные могли играть важную роль в древнем тибетском обществе.

Хотя самый ранний случай молочного животноводства, обнаруженный в данном исследовании, датируется 3 500 лет назад, ученые надеются вернуться еще дальше, чтобы проследить истоки потребления молока в высокогорных районах. По словам ведущего исследователя Цзяньхун Танга, молочное скотоводство было мощной культурной адаптацией, которая помогла древним тибетцам обосноваться на высокогорье. Без молочных продуктов они, возможно, не имели бы доступа к надежным пищевым ресурсам, необходимым для выживания в отдаленных от деревень районах.

Поэтому, поблагодарите древних тибетцев за новаторское использование молочных продуктов в их рационе и популяризацию молочного животноводства. Давайте же поднимем бокал за всех наших предков и их инновационные способы выживания в самых сложных обстоятельствах.

Ранее Фокус писал о исследовании, которое изучало потребление молока древними людьми. Благодаря употреблению молока древние люди в некоторых регионах мира были здоровее и выше, однако вместе с тем это привело к появлению непереносимости лактозы в современной Европе.