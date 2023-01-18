Повлияло на переносимость лактозы. Ученые провели исследование, как древние люди употребляли молоко

Благодаря употреблению молока древние люди в некоторых регионах мира были здоровее и выше, однако вместе с тем это привело к появлению непереносимости лактозы в современной Европе.

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Ученый из Королевского университета в Белфасте предоставил данные для исследования, в котором сравнивали скелеты по археологическим раскопкам, датированные 25 000 годами, пишет RTÉ.

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Исследователи под руководством Университета Западного Онтарио обнаружили, что между 2 тыс. и 7 тыс. лет назад там, где древние люди имели высокие показатели генов для выработки ферментов, превращающих молоко во взрослом возрасте, они были больше.

Кроме этого, им удалось установить, что процесс эволюции привел к тому, что на сегодня непереносимость лактозы наблюдается на юге Европы чаще, чем на севере.

В этом исследовании участвовала команда из 16 ученых. Они сравнивали рост и массу тела 3507 скелетов из 366 различных археологических памятников, что со своей стороны позволило создать большой сравнительный массив данных для изучения изменений человеческого тела со временем и географическим расположением.

Доктор Эоин Паркинсон, преподаватель археологии и палеоэкологии в Королевском университете подтвердил: "Это исследование показало, что человеческий организм изменяется с течением времени и в зависимости от географического расположения". Оно помогло обнаружить, что употребление молока привело к увеличению роста скелета населения в некоторых частях света.

Он добавил: "Употребление молока и молочных продуктов является жизненно важным компонентом культуры питания во многих частях света, поэтому интересно осознать основные биологические процессы, связанные с этой традицией".

Сельское хозяйство возникло на Ближнем Востоке задолго до того, как фермерские группы мигрировали в Европу, принеся с собой множество новых сельскохозяйственных растений и молочных животных.

А в некоторых частях Северной и Центральной Европы, где условия не совсем подходили для выращивания новых культур, общество отреагировало на это увеличением потребления молока.

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