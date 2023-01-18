Повпливало на переносність лактози. Вчені провели дослідження, як древні люди вживали молоко

Завдяки вживанню молока древні люди у деяких регіонах світу були здоровішими та вищими, однак разом з тим це призвело до появи непереносності лактози в сучасній Європі.

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Вчений із Королівського університету в Белфасті надав дані для дослідження, в якому порівнювали скелети з археологічних розкопок, датовані 25 000 роками, пише RTÉ.

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Дослідники під керівництвом Університету Західного Онтаріо виявили, що між 2 тис. і 7 тис. років тому там, де древні люди мали високі показники генів для вироблення ферментів, які перетворюють молоко у дорослому віці, вони були більшими.

Окрім цього, їм вдалося встановити, що процес еволюції призвів до того, що на сьогодні непереносність лактози спостерігається на півдні Європи частіше, ніж на півночі.

У цьому дослідженні брала участь команда із 16 вчених. Вони порівнювали зріст і масу тіла 3 507 скелетів з 366 різних археологічних пам'яток, що зі свого боку дозволило створити великий порівняльний масив даних для вивчення змін людського тіла з часом і географічним розташуванням.

Доктор Еоін Паркінсон, викладач археології і палеоекології у Королівському університеті підтвердив: "Це дослідження показало, що людський організм змінюється з плином часу і залежно від географічного розташування". Воно допомогло виявити, що вживання молока призвело до збільшення росту скелета та підвищення зросту населення в деяких частинах світу.

Він додав: "Вживання молока та молочних продуктів є життєво важливим компонентом культури харчування в багатьох частинах світу, тому цікаво зрозуміти основні біологічні процеси, пов'язані з цією традицією".

Сільське господарство виникло на Близькому Сході задовго до того, як фермерські групи мігрували до Європи, принісши з собою безліч нових сільськогосподарських рослин і молочних тварин.

А в деяких частинах Північної та Центральної Європи, де умови не зовсім підходили для вирощення нових принесених культур, суспільство відреагувало на це збільшенням споживання молока.

Раніше Фокус писав, коли доісторичні фермери вперше використали молоко.

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