Не померти з голоду на "даху світу": як стародавні тибетці виживали у вкрай суворих умовах

Стародавні тибетці жили в досить суворих умовах. Мало орних земель, високогір'я — усе це чинники, які суттєво ускладнювали життя.

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Хто б міг подумати, що повсякденне молоко, яке ми наливаємо в миски з пластівцями або додаємо в лате, могло зіграти важливу роль у створенні стародавніх цивілізацій? Приготуйтеся до відкриття нової ролі нашого вічного лактозного супутника, тому що нове дослідження припускає, що вживання молока могло допомогти людям процвітати в найсуворіших умовах, зокрема й на "даху світу" — Тибетському нагір'ї. Проаналізувавши зуби наших доісторичних предків, які жили на плато понад 3 500 років тому, вчені виявили, що молоко — особливо овече і козяче — становило значну частину їхнього раціону. Схоже, що достаток молочних продуктів давав змогу стародавнім тибетцям вирощувати надійне джерело їжі та підтримувати себе на висоті тисячі метрів над рівнем моря, де ресурсів було мало, пише Inverse.

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Не секрет, що перехід від кочового способу життя до постійних поселень мав вирішальне значення для збільшення тривалості життя і зростання населення наших предків. Але що зіграло більшу роль у нашій еволюції — ячмінь чи молочне тваринництво? Хоча витоки молочного тваринництва простежуються понад 6 000 років тому в Західній Азії, воно швидко поширилося в Європі, Африці, Китаї, Монголії і, як ми тепер знаємо, на Тибетському нагір'ї. Коли ви потягуватимете вершковий лате або наливатимете молоко в чашку чаю, пам'ятайте, що ви берете участь у практиці, яка була невід'ємною частиною виживання і прогресу людства протягом тисячоліть…

Але почекайте, хіба ячмінь не є ключем до виживання на великій висоті? Не обов'язково, каже Лі Танг, провідний автор нового дослідження. Хоча ячмінне землеробство вже давно приписують здатності стародавніх тибетців влаштуватися в негостинні високогірні райони, Танг каже, що більшість доказів цього ґрунтується на регіонах Тибетського нагір'я нижче 3500 метрів над рівнем моря, де було трохи більше орних земель.

Як же Танг та її команда довели свою теорію? Звичайно ж, зубним каменем. Дослідники зібрали зуби з минулих і недавніх археологічних розкопок на Тибетському нагір'ї та шукали молочні білки, що містяться у твердих мінеральних відкладеннях, які утворюються на зубах, коли зубний наліт залишається на тривалий час. Використовуючи передовий інструмент аналізу під назвою палеопротеоміка, дослідники виявили молочні білки в стародавньому зубному камені ще 3 500 років тому, що дає змогу припустити, що саме тоді на плато вперше з'явилося молочне тваринництво.

Хоча Танг не змогла остаточно визначити, який молочний білок походить від якої тварини, вона змогла визначити, що тибетці полюбляють овече та козяче молоко. Зубний камінь цих стародавніх тибетців показав, що в них було значно більше молочних білків, ніж у їхніх південно-центральних і південно-східних побратимів, що підкреслює надважливу роль молочних продуктів у їхньому раціоні. Але поки що не варто поспішати з висновками. Можливо, люди, що живуть на нижчих висотах, їли більше зернових, таких як ячмінь, або у них просто не було засобів для збереження молока. Необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти, яку роль відігравало молоко в стародавньому тибетському способі життя.

Один з аспектів, який дослідники сподіваються розкрити, — це те, на яку худобу спиралися ці витривалі люди. Яки, симпатичні та кошлаті ссавці, родом із Гімалайського регіону, здавна шанувалися в Тибеті як джерело їжі та в духовних практиках. Завдяки здатності виробляти до 2 літрів молока на день (порівняно з 30-37 літрами, виробленими молочними коровами), яки та інші молочні тварини могли відігравати важливу роль у стародавньому тибетському суспільстві.

Хоча найбільш ранній випадок молочного тваринництва, виявлений у цьому дослідженні, датується 3 500 років тому, вчені сподіваються повернутися ще далі, щоб простежити витоки споживання молока у високогірних районах. За словами провідного дослідника Цзяньхун Танга, молочне скотарство було потужною культурною адаптацією, яка допомогла стародавнім тибетцям влаштуватися на високогір'ї. Без молочних продуктів вони, можливо, не мали б доступу до надійних харчових ресурсів, необхідних для виживання у віддалених від сіл районах.

Тож, подякуйте стародавнім тибетцям за новаторське використання молочних продуктів у їхньому раціоні та популяризацію молочного тваринництва. Давайте ж піднімемо келих за всіх наших пращурів та їхні інноваційні способи виживання в найскладніших обставинах.

Раніше Фокус писав про дослідження, яке вивчало споживання молока давніми людьми. Завдяки вживанню молока давні люди в деяких регіонах світу були здоровішими і вищими, проте це призвело до появи непереносимості лактози в сучасній Європі.