Две головы, четыре ножки. На ранчо в США родился теленок с чрезвычайно редкой мутацией

Исследователи отмечают, что подобное встречается лишь в 0,039 процента случаев среди крупного рогатого скота.

Related video

На ранчо в США родился теленок с крайне редкой мутацией, которая встречается среди крупного рогатого скота лишь в одном случае из 2 500. К сожалению, роды были чрезвычайно сложными, а потому малышу с мутацией не удалось выжить, пишет Express.

Об рождении теленка с крайне редкой мутацией рассказала 38-летняя Лесли Ханевилл, которая присматривала за коровами своей семьи на ферме семьи в Неваде, и в соседней Калифорнии. В какой-то момент она заметила, что одна из телок вот-вот родит своего теленка, однако вскоре стало ясно, что ситуация сложнее, чем могло показаться на первый взгляд.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ханевилл рассказывает, что осмотрела корову и заметила, что голова и передние нови теленка были в родовых путях, и малыш не был слишком большим, а значит роды должны были пройти без осложнений. Однако что-то было не так. Последующий осмотр показал, что за головой теленка с одной стороны ощущалась некая шишка, однако тогда ей и в голову не пришло, что это может быть вторая голова.

Длительное время Лесли не могла понять, что происходит — тело теленка казалось маленьким, однако его голова была чрезвычайных размеров и это настораживало. Она отмечает, что ей потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, что же происходит на самом деле, ведь даже заметив две головы, поверить в это было чрезвычайно сложно.

Отметим, что Ханевилл — опытный животновод, однако за всю ее практику это первый подобный случай, когда она наблюдала за родами двухголового теленка. По ее словам, на их фермах никогда не происходило ничего подобного, по крайней мере, никто из семьи не смог вспомнить подобный случай.

Известно, что состояние наличия более одной головы называют полицефалией. Эта удивительная мутация встречается крайне редко у различных животных, в том числе:

кошек;

коз;

свиней;

овец;

коров;

мышей;

птиц;

черепах;

и даже людей.

Исследователи отмечают, что подобное происходит, когда эмбрион пытается разделиться на два отдельных эмбриона, что приводит к созданию однояйцевых близнецов, но разделение не завершается. В результате рождаются малыши с крайне редкой мутацией, которая в мире крупного рогатого скота приходится на 1 из 2 500 случаев.

Ханевилл отмечает, что когда она еще училась в старшей школе, у ее преподавателя сельскохозяйственных наук в классе стояло чучело двухголового теленка, однако уже тогда оно выглядело весьма непрезентабельно — было старым и поеденным молью. Впрочем, Лесли нравилось его разглядывать и они и подумать не могла, что когда-либо сможет увидеть эту мутацию воочию.

Ранее Фокус писал о том, что Сеть удивило видео гигантского муравьеда с двумя "головами".