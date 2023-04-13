Дві голови, чотири ніжки. На ранчо у США народилося теля з надзвичайно рідкісною мутацією

Дослідники зазначають, що подібне трапляється лише у 0,039 відсотка випадків серед великої рогатої худоби.

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На ранчо у США народилося теля з вкрай рідкісною мутацією, яка зустрічається серед великої рогатої худоби лише в одному випадку з 2 500. На жаль, пологи були надзвичайно складними, а тому малюкові з мутацією не вдалося вижити, пише Express.

Про народження теля з вкрай рідкісною мутацією розповіла 38-річна Леслі Ханевілл, яка доглядала корів своєї родини на фермі сім'ї у Неваді, і у сусідній Каліфорнії. Якоїсь миті вона помітила, що одна з телиць ось-ось народить своє перше теля, проте незабаром стало ясно, що ситуація складніша, ніж могло здатися, на перший погляд.

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Ханевіл розповідає, що оглянула корову і помітила, що голова і передні ноги теляти були в родових шляхах, і малюк не був занадто великим, а отже пологи мали пройти без ускладнень. Проте щось було негаразд. Наступний огляд показав, що за головою теля з одного боку відчувалася якась шишка, проте тоді їй і на думку не спало, що це може бути друга голова.

Тривалий час Леслі не могла зрозуміти, що відбувається — тіло теляти здавалося маленьким, проте його голова була надзвичайних розмірів і це насторожувало. Вона зазначає, що їй знадобилося кілька хвилин, щоб збагнути, що ж відбувається насправді, адже навіть помітивши дві голови, повірити у це було надзвичайно складно.

Зазначимо, що Ханевілл — досвідчений тваринник, проте за всю її практику це перший подібний випадок, коли вона спостерігала за пологами двоголового теляти. За її словами, на їхніх фермах ніколи не відбувалося нічого подібного, принаймні ніхто з сім'ї не зміг згадати такого випадок.

Відомо, що стан наявності більше однієї голови називають поліцефалією. Ця дивовижна мутація зустрічається дуже рідко у різних тварин, у тому числі:

кішок;

кіз;

свиней;

овець;

корів;

мишей;

птахів;

черепах;

і навіть людей.

Дослідники відзначають, що подібне відбувається, коли ембріон намагається розділитися на два окремих ембріони, що призводить до створення однояйцевих близнюків, але поділ не завершується. У результаті народжуються малюки з вкрай рідкісною мутацією, яка у світі великої рогатої худоби припадає на 1 із 2 500 випадків.

Ханевілл зазначає, що коли вона ще навчалася у старшій школі, у її викладача сільськогосподарських наук у класі стояло опудало двоголового теляти, проте вже тоді воно виглядало дуже непрезентабельно — було старим і поїденим міллю. Втім, Леслі подобалося його розглядати та вони й подумати не могла, що колись зможе побачити цю мутацію на власні очі.

Раніше Фокус писав про те, що мережу здивувало відео гігантського мурахоїда з двома "головами".